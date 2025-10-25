Điều kiện để được hưởng trợ cấp gấp 4 lần khi nghỉ hưu

Theo Luật BHXH năm 2024, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi đóng đủ 20 năm (đối với lao động nam) và đủ 15 năm (đối với lao động nữ).

Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Như vậy, lao động nam đạt mức lương hưu tối đa 75% khi đóng BHXH đủ 35 năm, còn lao động nữ đạt mức tối đa khi đóng BHXH đủ 30 năm.

Đối với những người có thời gian đóng BHXH vượt qua mức lương hưu tối đa trên (lao động nam có thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH cao hơn 30 năm), khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu thì họ còn được hưởng một khoản tiền gọi là trợ cấp một lần, tùy theo thời gian đóng BHXH vượt mức tối đa.

Luật BHXH hiện hành có nhiều quy định mới có lợi cho người lao động (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp một lần được quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật BHXH, chia thành 2 trường hợp.

Thứ nhất, trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí, mức hưởng trợ cấp một lần được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn mức tối đa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp này, mức hưởng trợ cấp một lần giống như quy định cũ áp dụng trước ngày 1/7/2025 (Luật BHXH năm 2014).

Thứ hai, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng BHXH thì mức trợ cấp một lần được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn mức tối đa (kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu, hưởng chế độ hưu trí).

Trường hợp này, mức hưởng trợ cấp một lần cao gấp 4 lần mức hưởng theo quy định cũ áp dụng trước ngày 1/7/2025 (Luật BHXH năm 2014).

Tại Điều 14 Thông tư số 12/2025/TT-BNV (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc), Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết hơn cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trong trường hợp thứ hai nêu trên.

Theo đó, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng BHXH thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với thời gian đóng BHXH cao hơn mức tối đa được tính thành 2 giai đoạn.

Một là, mỗi năm đóng BHXH cao hơn mức tối đa trong giai đoạn trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Hai là, mỗi năm đóng BHXH cao hơn mức tối đa trong giai đoạn kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.