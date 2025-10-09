Lương hưu, bảo hiểm, trợ cấp an sinh sẽ chi trả qua ứng dụng VNeID

Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, trong đó quy định việc chi trả các khoản hưu trí, bảo hiểm và hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được thực hiện qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo dự thảo, "tài khoản hưởng an sinh xã hội" là tập hợp thông tin của cá nhân cùng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông hoặc các hình thức thanh toán khác được tích hợp trên VNeID, nhằm phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chi trả lương hưu, bảo hiểm, trợ cấp sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin tài khoản an sinh xã hội của người dân, thực hiện chi trả qua hình thức chuyển khoản thay vì tiền mặt.

Dự thảo quy định rõ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chi trả phải kết nối hệ thống của mình với VNeID và bảo đảm yêu cầu an toàn hệ thống thông tin ở cấp độ 3 trở lên theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu. Việc xác thực, sử dụng và chia sẻ dữ liệu danh tính phải tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an - cơ quan vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử - sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết về việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Đồng thời, Bộ này chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đồng bộ dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Dự thảo cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố phải kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm qua VNeID; đồng thời rà soát, cập nhật dữ liệu chuyên ngành vào hệ thống định danh để bảo đảm thông tin thống nhất, kịp thời.

Khi nghị định được ban hành, việc chi trả an sinh xã hội qua VNeID sẽ tạo nền tảng dữ liệu thống nhất giữa cơ quan chi trả và người thụ hưởng, góp phần giảm chi phí hành chính, nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.