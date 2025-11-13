Gần 89 tỷ đồng giúp dân khắc phục sau bão, tỉnh cam kết công khai, hiệu quả

Chiều 13/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Gia Lai khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.

Tại buổi phát động, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, thông tin bão số 13 đổ bộ vào tỉnh này đã gây hậu quả hết sức nặng nề đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo thống kê đến chiều cùng ngày, bão số 13 đã làm 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, nông nghiệp và thủy sản. Tổng thiệt hại ước tính toàn tỉnh gần 6.000 tỷ đồng.

Ngay sau bão, tỉnh Gia Lai đã huy động tổng nguồn lực, tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có thư kêu gọi ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Nhà xưởng tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai bị sập do bão, khiến việc sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ (Ảnh: Doãn Công).

Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tổng số tiền gần 89 tỷ đồng, trong đó hơn 37 tỷ đồng tiếp nhận tại chương trình và gần 52 tỷ đồng tiếp nhận qua tài khoản của đơn vị này.

Tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đồng thời, tỉnh cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí công khai, minh bạch, hiệu quả để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.