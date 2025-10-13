Bộ Nội vụ trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào gặp thiên tai kép
(Dân trí) - Chiều 13/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao 1 tỷ đồng, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra.
Tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đã tiếp nhận khoản ủng hộ từ đại diện Bộ Nội vụ.
Phát biểu tại buổi trao tặng, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng bày tỏ sự chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề mà hai cơn bão liên tiếp gây ra cho đồng bào. Ông cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đảng ủy Chính phủ, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ đã đóng góp tối thiểu một ngày lương để sẻ chia khó khăn cùng đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai kép.
"Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cảm thông sâu sắc trước những mất mát của người dân vùng lũ, đồng thời góp phần nhỏ bé giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", Thứ trưởng nói.
Tiếp nhận sự ủng hộ, ông Nguyễn Thái Học gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ vì đã chung tay, góp sức cùng cả nước hướng về miền Trung và miền Bắc - nơi người dân đang gánh chịu hậu quả nặng nề do "bão chồng bão, lũ chồng lũ".
Ông cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương phân bổ nguồn hỗ trợ, đảm bảo các khoản ủng hộ đến đúng đối tượng, kịp thời, minh bạch và hiệu quả nhất, đồng thời phối hợp với MTTQ các cấp và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt mưa lũ sau bão số 11, 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh ghi nhận tổng thiệt hại trên 8.720 tỷ đồng.
Cụ thể, Thái Nguyên thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng. Con số này dự kiến còn tăng do chưa có thống kê đầy đủ tại Hà Nội và một số địa phương khác.
Tính đến 17h ngày 12/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã huy động được hơn 1.011 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra.