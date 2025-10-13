Bộ Nội vụ trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào gặp thiên tai kép

Tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đã tiếp nhận khoản ủng hộ từ đại diện Bộ Nội vụ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp nhận khoản ủng hộ của Bộ Nội vụ (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại buổi trao tặng, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng bày tỏ sự chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề mà hai cơn bão liên tiếp gây ra cho đồng bào. Ông cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đảng ủy Chính phủ, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ đã đóng góp tối thiểu một ngày lương để sẻ chia khó khăn cùng đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai kép.

"Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cảm thông sâu sắc trước những mất mát của người dân vùng lũ, đồng thời góp phần nhỏ bé giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết chung tay hỗ trợ đồng bào gặp nạn là hoạt động truyền thống của Bộ nội vụ (Ảnh: Thành Đông).

Tiếp nhận sự ủng hộ, ông Nguyễn Thái Học gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ vì đã chung tay, góp sức cùng cả nước hướng về miền Trung và miền Bắc - nơi người dân đang gánh chịu hậu quả nặng nề do "bão chồng bão, lũ chồng lũ".

Ông cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương phân bổ nguồn hỗ trợ, đảm bảo các khoản ủng hộ đến đúng đối tượng, kịp thời, minh bạch và hiệu quả nhất, đồng thời phối hợp với MTTQ các cấp và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết khẩn trương phân bổ nguồn hỗ trợ, đảm bảo đến đúng đối tượng, kịp thời (Ảnh: Thành Đông).