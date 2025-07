Đề xuất tăng mức bồi dưỡng cho người thông tin chính xác hài cốt liệt sỹ

Theo dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Quốc phòng nêu rõ một số thay đổi về các chế độ, chính sách khác đối với người được cấp có thẩm quyền huy động, giao thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; người cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Trong đó, Bộ Quốc phòng đề xuất tăng từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng đối với người thông tin chính xác 1 hài cốt liệt sỹ; tăng từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng khi thông tin chính xác 2-5 hài cốt liệt sỹ; tăng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng đối với 6 hài cốt liệt sỹ trở lên.

Lý do xuất phát từ tình hình thực tiễn và khó khăn quan trọng nhất của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là thiếu thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sỹ. Do đó, đơn vị cho rằng việc động viên, khuyến khích, huy động, động viên các tổ chức, cá nhân tích cực cung cấp thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ là một trong các giải pháp hiệu quả, thiết thực nhất hiện nay.

Ngoài ra, đối với người được cấp có thẩm quyền huy động, giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc phối hợp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước ngoài là người địa phương, Bộ Quốc phòng đề nghị tăng chế độ bồi dưỡng từ mức 220.000 đồng/người/ngày lên mức 30% (tương đương mức 702.000 đồng) mức lương cơ sở/người/ngày.

Bởi thực tế, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ diễn ra trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng sâu, vùng xa, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt.

Đối với người được cấp có thẩm quyền huy động là người từ Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sỹ ở nước ngoài, Bộ Quốc phòng đề xuất quy định rõ chế độ, chính sách cho đối tượng này tương đương với các mức lực lượng được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ khác.

“Điều này xuất phát từ tình hình thực tiễn khi các cán bộ, chiến sĩ; chuyên gia Việt Nam đã từng công tác, chiến đấu tại Lào, Campuchia biết được thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sỹ; các ban liên lạc, cựu chiến binh, hội truyền thống của các cơ quan, đơn vị đã tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sỹ, song chưa có quy định về chế độ, chính sách cụ thể đối với lực lượng này”, Bộ Quốc phòng nêu rõ trong tờ trình dự thảo.