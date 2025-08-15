Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có được nghỉ việc theo Nghị định 178?

Nhiều cán bộ phụ trách các Hội Cựu chiến binh cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Ông Đức là cán bộ hưu trí tham gia công tác làm phó chủ tịch một Hội Cựu chiến binh cấp xã vào tháng 5/2024. Đến tháng 12/2024, ông được bầu làm chủ tịch hội.

Ngày 1/7, ông Đức nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi đang ở cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã.

Ông Đức hỏi: “Tôi nghỉ có được trợ cấp gì không? Cũng trường hợp hưu trí tham gia công tác Hội Cựu chiến binh như tôi là cấp phó, thuộc diện người hoạt động không chuyên trách được trợ cấp 15 tháng phụ cấp. Bộ Nội vụ cần có văn bản bổ sung hướng dẫn thêm đối với cán bộ hưu trí đang công tác vì Nghị định 178/2024/NĐ-CP chưa đề cập đến nhóm này”.

Trả lời ông Đức, Bộ Nội vụ cho biết Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề cập đến vấn đề này.

Theo Bộ Nội vụ, trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này, bảo đảm tương quan giữa các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.