Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có được nghỉ việc theo Nghị định 178?
(Dân trí) - Một số cán bộ đã nghỉ hưu, sau đó tham gia công tác tại Hội Cựu chiến binh cấp xã và được bầu giữ chức danh chủ tịch hội. Khi nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, họ được hưởng chế độ gì?
Ông Đức là cán bộ hưu trí tham gia công tác làm phó chủ tịch một Hội Cựu chiến binh cấp xã vào tháng 5/2024. Đến tháng 12/2024, ông được bầu làm chủ tịch hội.
Ngày 1/7, ông Đức nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi đang ở cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã.
Ông Đức hỏi: “Tôi nghỉ có được trợ cấp gì không? Cũng trường hợp hưu trí tham gia công tác Hội Cựu chiến binh như tôi là cấp phó, thuộc diện người hoạt động không chuyên trách được trợ cấp 15 tháng phụ cấp. Bộ Nội vụ cần có văn bản bổ sung hướng dẫn thêm đối với cán bộ hưu trí đang công tác vì Nghị định 178/2024/NĐ-CP chưa đề cập đến nhóm này”.
Trả lời ông Đức, Bộ Nội vụ cho biết Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề cập đến vấn đề này.
Theo Bộ Nội vụ, trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này, bảo đảm tương quan giữa các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
Ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183-KL/TW về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.
Trong kết luận này, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm tính tương quan giữa các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy đối với 4 nhóm sau.
Thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đã đủ tuổi nghỉ hưu.
Thứ hai là cán bộ cấp xã trở lên đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh.
Thứ ba là người lao động làm việc tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện.
Thứ tư là cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí công đoàn).