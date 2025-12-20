Hàng trăm mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập

Nhiều chương trình, kế hoạch cho cả giai đoạn 2021-2025 và hàng năm được tỉnh Lạng Sơn ban hành nhằm đổi mới công tác giảm nghèo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no của người dân.

Các sở, ngành chuyên môn đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết và các chương trình, cơ chế, chính sách giảm nghèo theo quy định.

Các chính sách của Trung ương được triển khai đầy đủ, kịp thời cùng với ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chính sách đặc thù của tỉnh, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã nghèo về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, khám, chữa bệnh, học tập, vay vốn, cơ sở hạ tầng… tại địa phương này.

Tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm dành một phần ngân sách để thực hiện các nội dung đối ứng như tín dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ đặc thù.

Hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp (Ảnh: Trung tâm Khuyến nông).

Việc sử dụng vốn huy động bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của một bộ phận người dân thuộc hộ nghèo, người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng an toàn khu, biên giới.

Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được quan tâm, trong đó chú trọng đến nhân rộng, giới thiệu các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Nhận thức của hệ thống chính trị, người dân trên địa bàn về giảm nghèo được nâng cao, tạo đồng thuận, ủng hộ, khuyến khích, động viên nhiều hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Công tác báo cáo, giám sát, đánh giá định kỳ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, qua đó tạo cơ sở kịp thời thực hiện điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện tốt như: hỗ trợ về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số, hỗ trợ tiền điện… Công tác cứu đói giáp hạt được thực hiện có hiệu quả, góp phần giúp người nghèo ổn định cuộc sống, an tâm để đẩy mạnh sản xuất tăng thu nhập, giảm nghèo.

Tổng kế hoạch vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 là hơn 1.149 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đã giải ngân giai đoạn 2021-2024 là 680 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân năm 2025 là 273 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

Một số điểm nhấn nổi bật trong giai đoạn 2021-2024 là đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện (cũ) nghèo: Văn Quan, Bình Gia với 120 dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, công trình y tế, công trình nhà văn hóa, sân thể thao...

Gần 300 mô hình sinh kế tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Điển hình là mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê, ngựa; nuôi cá, gà, vịt; các mô hình trồng trọt, làm lâm nghiệp. Dự kiến tăng thu nhập bình quân tối thiểu 30% từ chăn nuôi và mỗi năm thu lãi 30-50 triệu đồng/hộ.

Thông qua Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, việc cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt được kết quả khả quan.

Giai đoạn 2021-2024 đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 922 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã góp phần tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, góp phần ổn định xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, các chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả; những trường hợp phát hiện sai sót trong rà soát hộ nghèo đều có biện pháp chấn chỉnh và chỉ đạo phù hợp.