Nam tài xế xe ôm công nghệ bỏ nghề, học lại đại học năm 26 tuổi

Từ những ngày bươn chải mưu sinh đến quyết định rẽ hướng

Phạm Minh Tuân có mặt tại giảng đường từ rất sớm. Anh ngồi cùng nhóm bạn, mở máy tính, tiếp tục trao đổi về ý tưởng truyền thông còn dang dở cho bài thuyết trình.

Không khí lớp học rộn ràng với những câu chuyện xoay quanh bài tập, thời hạn nộp bài và cả những dự án làm thêm mà Tuân đang theo đuổi.

Phạm Minh Tuân theo học ngành Truyền thông tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, buổi sáng của anh bắt đầu theo cách hoàn toàn khác. Đó là những lần nổ máy xe từ sớm, len lỏi qua từng con phố để chờ cuốc xe đầu tiên trong ngày.

Hiện tại, sau giờ học, Tuân thường dành thời gian hoàn thiện các bản kế hoạch truyền thông hoặc xử lý công việc liên quan đến sản xuất nội dung. Buổi chiều, Tuân còn có thời gian để rèn luyện sức khỏe.

Một cuộc sống có bạn bè, có công việc ổn định và có thời gian chăm lo cho bản thân, điều mà Tuân tưởng chừng như xa vời, nay đã trở thành hiện thực.

Sinh năm 1997, quê tại Quảng Ngãi, Tuân nghỉ học từ năm lớp 11, sau đó vào TPHCM lập nghiệp. Những năm đầu ở thành phố lớn, không bằng cấp, không định hướng rõ ràng, chàng trai phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, từ thợ làm bánh, thợ nhôm kính đến lao động phổ thông.

Công việc gắn bó lâu nhất với Tuân là chạy xe ôm công nghệ, bắt đầu từ năm 2019. Trong giai đoạn đó, cuộc sống của anh gần như xoay quanh chiếc xe máy và những cuốc xe kéo dài.

Tuân kể có những ngày làm việc liên tục từ 12 đến 16 giờ, song thu nhập vẫn bấp bênh, thiếu ổn định. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách giảm mạnh khiến anh rơi vào trạng thái bế tắc, thất nghiệp kéo dài.

Tuân thời điểm làm tài xế xe ôm công nghệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kể cả khi mọi thứ bình thường trở lại, những ngày rong ruổi ngoài đường, ăn vội, nghỉ vội và chờ đợi từng chuyến xe cũng khiến Tuân cảm thấy kiệt sức. Tiền kiếm được chỉ đủ vun vén lo cho bản thân, anh cho biết lúc nào cũng bất lực vì không đủ sức lo cho gia đình.

Trở về nhà trọ sau hàng giờ lang thang đường phố, Tuân nhiều đêm trằn trọc không đủ vì mắc kẹt với suy nghĩ “cơm áo gạo tiền”. Chàng trai dần nhận ra rằng nếu không thay đổi, cuộc sống của anh sẽ khó có bước tiến.

“Tôi bắt đầu nghĩ, nếu tiếp tục như vậy thì vài năm nữa mình sẽ ra sao. Tôi muốn có một cuộc sống tốt hơn, có thể lo cho bản thân và gia đình”, anh chia sẻ.

Ý định quay lại việc học dần hình thành, nhưng đi kèm là nhiều hoài nghi. Tuân lo ngại bản thân đã quá muộn, không theo kịp các bạn trẻ và không chắc có thể đi được bao xa.

Sau nhiều lần cân nhắc, anh quyết định bắt đầu lại từ con đường học tập. Anh đăng ký học lại tại một trung tâm giáo dục thường xuyên ở TPHCM để lấy bằng tốt nghiệp THPT. Nhờ nỗ lực, chàng trai ứng tuyển thành công vào ngành Truyền thông của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF).

Những ngày đầu quay lại giảng đường không hề dễ dàng. Tuân gần như không có bạn bè, lúc nào cũng cảm thấy tự ti, cô đơn.

“Lần đầu làm bài nhóm, đứng lên thuyết trình trước cả lớp, tôi rất sợ và lo lắng. Nhưng sau vài lần thử, được thầy cô và bạn bè động viên, tôi dần bỏ được sự tự ti ấy”, Tuân kể.

Sau một thời gian nỗ lực, Tuân cũng hòa nhập với môi trường học tập, được thầy cô và bạn học giúp đỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phải mất hơn 2 năm, Tuân mới dần hòa nhập với môi trường mới. Bước ngoặt đến từ đợt học giáo dục quốc phòng, khi anh chủ động bắt chuyện và làm quen với các bạn trẻ hơn. Sau những ngày cùng sinh hoạt và học tập, họ trở nên thân thiết. Nhờ thường xuyên trao đổi cùng thầy cô và bạn bè, Tuân học được cách tự tin hơn, tư duy, giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh hơn.

Xem việc học là cách sống lại một lần nữa

Việc quay lại giảng đường không chỉ giúp Tuân bù đắp những khoảng trống kiến thức, mà còn làm thay đổi cách anh nhìn nhận về cuộc sống.

“Nếu trước đây tôi chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền để trang trải qua ngày, thì bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ xa hơn rằng mình muốn làm gì, trở thành người như thế nào”, anh chia sẻ.

Song song với việc học, Tuân xin được một công việc tự do trong lĩnh vực truyền thông và xây dựng kế hoạch cho các dự án. Vừa có thu nhập trang trải việc học, Tuân còn có thời gian chăm sóc bản thân, rèn luyện sức khỏe.

Chàng trai vừa tìm được công việc khi còn ngồi trên giảng đường đại học, vừa có thời gian chăm sóc và phát triển bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua từng thay đổi nhỏ, Tuân nhận ra bản thân đã khác. Anh tự tin hơn, chủ động hơn, có thể đứng trước lớp thuyết trình và làm việc với đối tác trong các dự án truyền thông.

“Từ suy nghĩ, tính cách, ngoại hình đến cách làm việc của tôi đều thay đổi. Tôi trưởng thành hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.

Để có được những chuyển biến đó, Tuân cũng phải đánh đổi không ít, từ thời gian, tài chính và cả những mối quan hệ không còn cùng chí hướng. Có những giai đoạn, anh buộc phải tự mình đối diện với khó khăn, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn. Nhưng với Tuân, đó là cái giá xứng đáng.

Mục tiêu của Tuân sau khi tốt nghiệp là theo đuổi công việc thiết kế và triển khai các dự án truyền thông, sau đó tiếp tục học lên bậc thạc sĩ để phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Phạm Minh Tuân trở nên tự tin và có nhiều niềm tin cho tương lai hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình của mình, Tuân không nói nhiều về thành công, mà nhấn mạnh vào sự thay đổi.

“Nếu thực sự tin đó là con đường đúng, đừng ngần ngại. Hãy cứ đi, bởi chỉ khi bắt đầu, mình mới có thể đến đích. Cuộc sống sẽ thay đổi khi bạn thay đổi”, anh nói.