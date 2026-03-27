Nữ kỹ sư 24 tuổi ở nơi đồng nghiệp toàn nam giới

“Bông hồng hiếm” trong nhà máy

Trong chuyến công tác đầu tiên cùng nhóm đồng nghiệp toàn là nam, Trần Thị Thùy An không ở chung khách sạn với cả đoàn. Cô lặng lẽ đặt một khách sạn gần đó, đủ gần để thuận tiện công việc, cũng đủ xa để giữ sự riêng tư cần thiết.

Trong môi trường mà phụ nữ gần như vắng bóng, lựa chọn ấy không chỉ là giải pháp tình huống mà còn là cách Thùy An tự luyện tập, chuẩn bị để thích nghi với công việc hiện tại.

Trần Thị Thùy An, nữ kỹ sư hiếm hoi tại công ty cô đang làm việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thùy An (24 tuổi, quê tại tỉnh Lâm Đồng) theo học chuyên ngành điều khiển và tự động hóa, khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa. Sau khi tốt nghiệp, cô vào TPHCM làm việc và hiện là một trong hai nữ kỹ sư "hàng hiếm" tại Công ty SMC Manufacturing Việt Nam.

Mỗi ngày, An rời nhà từ 5h30, di chuyển hơn 30km để đến nơi làm việc. Khi cô trở về nhà, đồng hồ thường đã điểm 19h. Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội như một cách chia sẻ hành trình của bản thân với cộng đồng.

“Có những ngày tôi làm việc từ sáng đến tận nửa đêm, chỉ ngủ hơn 5 tiếng. Cũng có lúc mệt nhưng vì được làm việc yêu thích nên bản thân vẫn cố gắng”, An chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu bước vào môi trường làm việc gần như toàn nam giới, Thùy An không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Thậm chí cô từng ngại phát biểu vì sợ ý kiến của mình không được coi trọng.

Thùy An là nữ kỹ sư hiếm hoi tại công ty (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Áp lực và những định kiến như “con gái không phù hợp làm kỹ sư” đôi lúc còn khiến cô chùn bước.

“Lúc đó tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là thay đổi suy nghĩ của người khác, mà là làm tốt công việc của mình. May mắn, tôi gặp được những người sếp và đồng nghiệp tốt, họ kiên nhẫn hướng dẫn và động viên chúng tôi từng chút một”, cô chia sẻ.

Từ sự động viên của những người xung quanh, An chọn cách tập trung phát triển bản thân thay vì bị chi phối bởi đánh giá tiêu cực.

Cô bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, như chuẩn bị kỹ trước mỗi lần báo cáo, chủ động học hỏi, không ngại đặt câu hỏi. Đồng thời, cô kiên trì hoàn thành tốt công việc để từng bước tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp.

Theo thời gian, khi hiểu rõ giá trị của bản thân, An dần tự tin và hòa nhập tốt hơn. Nền tảng tư duy kỹ thuật từ giảng đường trở thành lợi thế giúp cô giải quyết công việc hiệu quả. Từ một kỹ sư trẻ còn bỡ ngỡ, cô từng bước được giao phụ trách dự án và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên.

Quyết tâm theo đuổi đam mê

Con đường trở thành kỹ sư của Thùy An không phải là lựa chọn được định hình từ sớm. Những ngày cuối cùng Trường Đại học Bách khoa mở cổng đăng ký ưu tiên xét tuyển, cô mới tình cờ biết đến ngành điều khiển và tự động hóa.

Không còn nhiều thời gian cân nhắc, An vội vàng chuẩn bị hồ sơ, viết bài luận và nộp đơn ngay ngày cuối. Trượt nguyện vọng 1 vào Học viện Cảnh sát, cô đón nhận cơ duyên rẽ lối sang Đại học Bách khoa.

Từng được gia đình định hướng theo ngành y, quyết định rẽ sang kỹ thuật, An mất thời gian dài để thuyết phục bố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày bước vào giảng đường đại học, nữ sinh năm nhất nhanh chóng đối diện áp lực. Trong lớp học đa số là nam sinh, nhiều bạn tiếp thu nhanh, làm bài ngay trên lớp, còn cô thường xuyên loay hoay với những câu hỏi chưa có lời giải.

Khó khăn càng rõ khi bước sâu vào học chuyên ngành, đặc biệt là lập trình. Khối lượng kiến thức lớn khiến cô nhiều thời điểm rơi vào trạng thái quá tải, kết quả học tập sa sút, thậm chí mất phương hướng. Những giai đoạn căng thẳng, An nhiều lần gọi điện về nhà trong nước mắt.

“Tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc rất nhiều lần, có lẽ cả nghìn lần. Tôi còn cho rằng con gái có lẽ không thể giỏi được như con trai. Nhưng cuối cùng, tôi đã tự chứng minh suy nghĩ đó là sai”, An chia sẻ.

Thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách đi chậm lại, kiên trì từng bước nhỏ. Những buổi tối dành hàng giờ để đọc, hiểu một bài học, những lần hỏi bạn bè, thầy cô… dần giúp cô lấp đầy khoảng trống kiến thức. Khoảnh khắc bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong đời cô.

“Tôi thực sự hạnh phúc, vì chưa từng nghĩ mình có thể đi đến được ngày đó”, cô nói.

Thùy An động viên những bạn nữ có mong muốn theo đuổi công việc kỹ sư giống cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp, bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, Thùy An dần nhận ra những lợi thế của mình. Theo cô, phụ nữ có thế mạnh ở sự tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn - những yếu tố quan trọng trong công việc kỹ thuật.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là khi cô phụ trách kế hoạch hiệu chuẩn hàng chục máy móc trong xưởng. Nhận khối lượng máy lớn, cô phải tự lên kế hoạch chi tiết, một mình kiểm tra từng thiết bị.

“Có những máy phải làm đi làm lại nhiều lần, áp lực vì sợ không kịp tiến độ. Nhưng nhờ kiên trì, tôi đã hoàn thành được các nhiệm vụ đúng hạn”, cô kể.

Từ hành trình của mình, Thùy An gửi gắm thông điệp đến những cô gái đang cân nhắc theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật: “Đừng để định kiến hay nỗi sợ ngăn mình thử sức. Ngành kỹ thuật không dành riêng cho bất kỳ giới tính nào. Chỉ cần có đam mê và sẵn sàng học hỏi, bạn hoàn toàn có thể làm tốt.

Quan trọng nhất là hãy tin vào bản thân, bắt đầu từ những việc nhỏ và kiên trì với lựa chọn của mình. Đến một ngày, bạn sẽ bất ngờ vì mình có thể làm được những điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới”.