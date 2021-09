Xuất hiện cổ phiếu giảm sàn, "bàn tay Midas" của Louis liệu đã hết thiêng?

Dân trí Trong "hệ sinh thái" Louis, một số cổ phiếu đã cho thấy dấu hiệu điều chỉnh sau đà tăng chóng mặt vừa qua, thậm chí đã có những mã giảm sàn.

Cứ liên quan "nhóm Louis" là cổ phiếu tăng "sốc"

Nếu như trong thần thoại Hi Lạp, bàn tay vua Midas chạm vào đâu vật đó lập tức biến thành vàng thì trên thị trường chứng khoán thời gian vừa qua, một hiện tượng khá thú vị đã xảy ra: Bất kỳ mã cổ phiếu nào liên quan đến cái tên Louis cũng lập tức tăng giá mạnh.

Từ đầu năm nay, nhóm Louis Holdings đã thâu tóm Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán: BII) và mua trên 51% cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã chứng khoán: TGG), đổi tên hai công ty này thành Louis Land và Louis Capital.

Ngay sau khi về tay Louis, giá BII và TGG tăng chóng mặt. Chỉ từ mức giá vài nghìn đồng hồi đầu năm, BII đã tăng lên 31.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/9 còn TGG nay đã vượt chuẩn bị áp sát 65.000 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm tháng 10 năm ngoái, BII đã tăng giá 31 lần còn TGG cũng tăng giá đến... 65 lần.

Bên cạnh đó, Louis Holdings còn mua hơn 51% cổ phần của Xuất Nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) từ nhóm Nguyễn Kim; sau đó thông qua TGG thâu tóm thêm Sametel (mã chứng khoán: SMT) và Công ty chứng khoán APG. Đương nhiên, giá cổ phiếu của những doanh nghiệp trên cũng tăng trần liên tục.

Diễn biến tăng giá đến khó tin của TGG của vòng 1 năm trở lại đây (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu TDH của Thuduc House mới đây cũng gia nhập "dòng họ" Louis khi Louis Land chính thức trở thành cổ đông lớn tại đây và trên thị trường, TDH cũng có chuỗi tăng trần ngoạn mục.

Dấu hiệu điều chỉnh sau tuyên bố không thao túng giá

Cũng theo đó, có những nghi vấn về sự can thiệp đối với giá cổ phiếu "họ" Louis. Tuy nhiên, chiều qua (16/9), phía Louis có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị vào cuộc xác minh. Louis khẳng định "không thực hiện bất kỳ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán".

Sau thông tin trên, cổ phiếu "họ" Louis trong phiên hôm nay tiếp tục gây chú ý với cộng đồng nhà đầu tư. Sau chuỗi tăng ngoạn mục, các cổ phiếu trong nhóm này đã bắt đầu có dấu hiệu bị điều chỉnh.

TGG của Công ty cổ phần Louis Capital mở cửa giảm sàn về 56.100 đồng/cổ phiếu và tạm kết phiên sáng với biên độ tăng hẹp đạt 1,16%. Tuy nhiên, vào cuối phiên chiều, TGG vẫn duy trì được mạch tăng trần và tiếp tục tăng lên mức 64.500 đồng/cổ phiếu.

Sau phiên giảm sàn hôm qua, BII của Công ty cổ phần Louis Land sáng nay cũng có lúc bị giao dịch ở mức giá thấp nhất (mức sàn 25.200 đồng). Đến hết phiên sáng, mã này ghi nhận mức giảm 8,24% còn 25.600 đồng, tuy nhiên, đóng cửa vẫn lấy lại trạng thái tăng nhẹ 0,36% lên 28.000 đồng.

Diễn biến giá của cổ phiếu BII (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, cổ phiếu AGM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang sau phiên giảm sàn ngày hôm qua đến sáng nay tiếp tục giảm sàn về 36.200 đồng/cổ phiếu trước khi hồi phục và đạt tăng 1,54% lúc đóng cửa.

DDV của Công ty cổ phần DAP Vinachem cũng có phiên giảm thứ hai, mất 12,47% còn 33.700 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng, có lúc giảm sàn về 32.800 đồng/cổ phiếu. Đến hết phiên chiều, mã này ấn định mức giảm 7,79% còn 35.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu SMT của Công ty cổ phần Sametel trong phiên sáng cũng có lúc giảm sàn về 34.000 đồng và tạm đóng cửa phiên sáng tại 37.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,59%. Kết phiên, mã này vẫn tăng 4,77% lên 39.500 đồng/cổ phiếu, mạch tăng tiếp diễn.

Cổ phiếu APG của Công ty chứng khoán APG giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, thị giá lùi về mốc 24.800 đồng/cổ phiếu và trắng bên mua. Trong khi đó, TDH của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức chưa bị ngắt mạch tăng trần, vẫn cần mẫn tăng kịch biên độ lên 11.550 đồng/cổ phiếu. Đây đã là phiên tăng trần thứ 5 liên tục của mã cổ phiếu này.

Tính đến nay, TDH đã tăng gần 90% so với đáy ngày 19/7. DDV tuy điều chỉnh nhưng vẫn tăng 550% so với đáy tại ngày 18/9/2020; APG sau hai phiên giảm sàn vẫn tăng hơn 4 lần so với thời điểm đầu tháng 2; STM so với một năm trước đã tăng giá tới 508%

Thành lập năm 2012, Louis Holdings từng được biết đến tới thương hiệu Gạo Trắng Louis Rice. Tuy nhiên, Louis đang hiện diện rõ nét hơn trên thị trường tài chính với nhiều thương vụ thâu tóm đình đám và diễn biến giá tăng trần chóng mặt trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây.

Mai Chi