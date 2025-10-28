9 tháng Novaland lỗ hơn 1.800 tỷ đồng, đã cấp hơn 1.900 sổ hồng
(Dân trí) - Dòng tiền vẫn còn khó khăn khi Novaland đang lỗ 1.820 tỷ đồng. Điểm sáng trong kỳ là công ty có 720 sản phẩm đã bàn giao thực tế, 1.935 sổ hồng được cấp.
Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu đạt gần 5.400 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỷ đồng.
Dù vậy, công ty lỗ sau thuế hợp nhất đến 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.
Tại ngày 30/9 năm nay, tổng tài sản của Novaland đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95,1%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.
Tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.
Dòng tiền của doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo đó, Novaland cho biết đang thúc đẩy thi công hoàn thiện dự án và bàn giao cho khách.
Công ty cho biết, trong kỳ có 720 sản phẩm đã bàn giao thực tế, 1.935 sổ hồng được cấp. Cụ thể, tại NovaWorld Phan Thiet, trong quý III, công ty thông tin phân khu Golf Villas và Florida 3.7 đã có hơn 1.500 sản phẩm được bàn giao, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê; còn tại Aqua City, đã có hơn 1.000 sản phẩm được bàn giao đến khách hàng.
Về hoạt động cấp giấy chứng nhận trong năm nay, tính đến 30/9, cập nhật cho thấy đã có 1.935 sổ hồng được cấp tại các dự án...
Ngày 5/8, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giai đoạn 2015-2023 đối với 67 tổ chức phát hành, trong đó có nhóm Novaland và các công ty có liên quan.
Phản hồi về việc này, Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ năm 2015 đến giữa năm 2023, với tổng dư nợ tại thời điểm 30/6/2023 là 34.878 tỷ đồng. Sau quá trình tái cấu trúc tài chính trong hai năm 2024-2025, tập đoàn đã tất toán được 15.319 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng dư nợ, đưa tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ đến ngày 30/9 còn 19.559 tỷ đồng.
Đối với 24 gói trái phiếu được nêu trong Kết luận Thanh tra, Novaland cho biết đã thanh toán và tất toán 15 gói, tổng giá trị ban đầu khoảng 7.000 tỷ đồng (chiếm 57,7% tổng dư nợ ban đầu); cơ cấu và gia hạn thành công 1 gói trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án và 1 gói trái phiếu quá hạn còn lại (tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu) cũng đang được thanh toán từng phần, giảm từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng, theo hướng có sự đồng thuận của các trái chủ.
Đại diện Novaland cho biết đã nghiêm túc tiếp thu nội dung kết luận, chủ động rà soát và xử lý từng gói trái phiếu. Đến nay phần lớn nghĩa vụ đã được hoàn tất, phần còn lại cũng đang được triển khai theo lộ trình rõ ràng nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho nhà đầu tư.
Về các nội dung liên quan đến công bố thông tin phát hành, Novaland cho biết đã có một số thiếu sót không trọng yếu và chậm trễ trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhưng đã nhanh chóng khắc phục, bổ sung đầy đủ và chính xác ngay khi điều kiện cho phép theo quy định của pháp luật.
Novaland khẳng định nguồn vốn huy động từ trái phiếu đã được sử dụng đúng mục đích và đúng phương án được phê duyệt. Tập đoàn định kỳ đối chiếu công nợ, yêu cầu đối tác báo cáo tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án được tài trợ vốn.
Đối với nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp được nêu trong Kết luận Thanh tra, doanh nghiệp nhấn mạnh không liên quan đến các giao dịch trước đó của bên bán, và luôn yêu cầu cam kết về tính hợp pháp, quyền sở hữu hợp pháp của phần vốn góp chuyển nhượng.