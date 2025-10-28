9 tháng Novaland lỗ hơn 1.800 tỷ đồng, đã cấp hơn 1.900 sổ hồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu đạt gần 5.400 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỷ đồng.

Dù vậy, công ty lỗ sau thuế hợp nhất đến 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9 năm nay, tổng tài sản của Novaland đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95,1%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Novaland đang thúc đẩy tiến độ thi công để cải thiện dòng tiền (Ảnh: CĐT).

Dòng tiền của doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo đó, Novaland cho biết đang thúc đẩy thi công hoàn thiện dự án và bàn giao cho khách.

Công ty cho biết, trong kỳ có 720 sản phẩm đã bàn giao thực tế, 1.935 sổ hồng được cấp. Cụ thể, tại NovaWorld Phan Thiet, trong quý III, công ty thông tin phân khu Golf Villas và Florida 3.7 đã có hơn 1.500 sản phẩm được bàn giao, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê; còn tại Aqua City, đã có hơn 1.000 sản phẩm được bàn giao đến khách hàng.

Về hoạt động cấp giấy chứng nhận trong năm nay, tính đến 30/9, cập nhật cho thấy đã có 1.935 sổ hồng được cấp tại các dự án...