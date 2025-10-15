VJC tăng trần 3 phiên, nhóm Vingroup và FPT kéo thị trường đi xuống

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/10, cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, lên 163.100 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, cổ phiếu VJC đã tăng mạnh và đang ở vùng giá cao nhất kể từ tháng 5/2018 đến nay.

Theo cập nhật từ Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã chạm mốc 4 tỷ USD, đứng vị trí 999 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Cùng với đó, nhiều cổ phiếu ngành bất động sản đã tăng trần mạnh mẽ trong phiên hôm nay, như KDH (Nhà Khang Điền), HDG (Tập đoàn Hà Đô), CRV (Tập đoàn Bất động sản CRV).

Một diễn biến đáng chú ý là các cổ phiếu họ Vingroup quay đầu giảm điểm sau chuỗi ngày hưng phấn. Phiên hôm nay, cả 4 cổ phiếu VIC, VRE, VHM, VPL đều giảm từ 1% đến hơn 3%. Trong đó, cả VHM và VIC đều góp phần kéo giảm chỉ số chung, cùng với FPT.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Thị trường được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán như VPB, VJC, GEX, KDH, HDB, MBB, TPB, VIX, SSI...

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,11 điểm, còn 1.757,95 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 38.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng bán ròng với giá trị hơn 830 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, KDH, HDB... Ngược lại, các mã được mua ròng như TPB, SHB, VCB, GMD...