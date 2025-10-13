Cổ phiếu Vietjet và Vingroup rủ nhau bay cao, tài sản 2 tỷ phú tăng mạnh

Phiên giao dịch chiều nay (13/10), thị trường chứng khoán thăng hoa cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch. VN-Index chốt phiên tăng 17,57 điểm, lên 1.765,12 điểm. Thanh khoản được cải thiện rõ rệt, dòng tiền dường như đang quay trở lại mạnh mẽ hơn với giá trị giao dịch trên HoSE hơn 44.509 tỷ đồng.

Trong nhóm VN30, cổ phiếu VIC và VJC lần lượt liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo đồng loạt tăng trần. Đặc biệt, VIC đã liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, lên 205.400 đồng/đơn vị.

Cổ phiếu VIC và VJC cùng tăng trần (Ảnh chụp màn hình).

Đà tăng của cổ phiếu này cùng nhóm liên quan Vingroup đã giúp tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày một phình to. Theo cập nhật của Forbes chiều nay, ông Vượng có khối tài sản 18,9 tỷ USD, xếp hạng 126 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Còn tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Phó chủ tịch thường trực HDBank - sở hữu 3,6 tỷ USD.

Ngược lại, cổ phiếu FPT và HPG đều giảm hơn 2% trong phiên hôm nay, mức giảm mạnh nhất trong nhóm VN30. Tài sản tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát - giảm 66 triệu USD, còn 2,9 tỷ USD.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1.231 tỷ đồng phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như HPG, VRE, VHM, MBB, MSN, VPB.