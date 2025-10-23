Cổ phiếu Vingroup thăng hoa, kéo thị trường tăng hơn 8 điểm

Phiên giao dịch hôm nay (23/10), thị trường bị giằng co về mặt điểm số. Có lúc, VN-Index giao dịch quanh mốc tham chiếu, cổ phiếu nhóm trụ phân hóa mạnh mẽ.

Về cuối phiên, thị trường ổn định hơn và hướng đến cải thiện. VN-Index chốt phiên tăng 8,56 điểm, lên 1.687,06 điểm. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên hôm qua, còn 24.578 tỷ đồng trên HoSE.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng mạnh nhất trong nhóm VN30. Hết phiên, mã này tăng 5,91% lên 215.000 đồng/đơn vị, đóng góp tới 10,4 điểm vào chỉ số chung. Thanh khoản đạt hơn 4,7 triệu cổ phiếu.

Cùng với đó, VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail) cũng tăng tốt, tác động tích cực đến chỉ số. Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - cũng gia tăng mạnh mẽ, lên 20 tỷ USD, xếp hạng 118 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Ngoài nhóm cổ phiếu Vingroup là điểm nhấn thì thị trường hôm nay cũng ghi nhận nhiều mã trên sàn HoSE tăng trần như SVC, LGC, DXV, VSC, SVD, TNI, TPC...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.265 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như CTG, VHM, MSN, SSI, TCB, VCB...