Chứng khoán bất ngờ tăng mạnh sau nhiều ngày giảm điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay (11/11) phủ sắc xanh ngay từ đầu phiên và duy trì trạng thái hưng phấn đến khi đóng cửa.

VN-Index tăng hơn 13 điểm, chốt tại 1.593,61 điểm. Sau nhiều phiên điều chỉnh, thị trường bật tăng trở lại, song thanh khoản vẫn ở mức thấp. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt chưa đầy 20.000 tỷ đồng.

Đà hồi phục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là Vingroup (VHM, VIC), nhóm chứng khoán (SSI, VIX) và nhóm bán lẻ (MSN, MWG, PNJ)...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Trong một diễn biến liên quan, FTSE Russell vừa công bố thông tin chi tiết hơn về quá trình xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Theo báo cáo, có 28 cổ phiếu Việt Nam hiện đáp ứng tiêu chí sàng lọc của chỉ số FTSE Global All Cap, gồm: HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX và VND.

Danh sách này dựa trên dữ liệu tính đến 31/12/2024 và có thể được điều chỉnh trước khi công bố chính thức. Theo kế hoạch, danh sách cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện sẽ được công bố trước kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026.

Ở một diễn biến khác, nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh hoạt động bán ròng so với các phiên trước. Giá trị bán ròng hôm nay chỉ khoảng 70 tỷ đồng, trong khi VIC và HPG là hai mã được mua ròng mạnh nhất, với giá trị lần lượt 153 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.