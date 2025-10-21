Khối ngoại mua ròng 2.400 tỷ đồng, VN-Index tăng 27 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 21/10 chốt phiên trong sắc xanh dù trải qua những nhịp giằng co mạnh mẽ. VN-Index tăng 27 điểm, lên 1.663,43 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 48.000 tỷ đồng.

Thị trường có sự cải thiện mạnh mẽ nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu trụ cột VN30. Chỉ số VN30 tăng 45 điểm, với 26 mã tăng giá, gồm 2 cổ phiếu tăng trần là FPT và HDB.

Trong đó, cổ phiếu FPT tăng trần lên 93.000 đồng/đơn vị, thanh khoản đạt hơn 19,5 triệu đơn vị. Còn HDB (HDBank) tăng lên mức 32.350 đồng/đơn vị, giao dịch gần 24,5 triệu cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Một số cổ phiếu trong nhóm này vẫn giảm, như MSN (Masan) giảm tới 4,67% còn 78.000 đồng/đơn vị, ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Các mã giảm nhẹ như GAS, TCB, VCB.

Dòng tiền hôm nay được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Trong đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng mạnh nhất, tăng 4,36%, đóng góp hơn 7 điểm vào đà tăng chung của chỉ số; VHM (Vinhomes) tăng 2,69%, góp gần 2 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn bị điều chỉnh mạnh, nhiều mã giảm sàn như DXS, SCR, CRV và NVL.

Trong phiên thị trường tăng trở lại sau ngày điều chỉnh sâu, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng gần 2.400 tỷ đồng, mua nhiều các mã FPT, SSI, TCX, HPG, GEX...