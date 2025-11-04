Cổ phiếu SSI, VPB và VRE tăng trần, chứng khoán tăng gần 35 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/11, thị trường tăng điểm mạnh về cuối phiên dù cũng có những giai đoạn giằng co, chịu áp lực giảm. VN-Index thăng hoa, tăng gần 35 điểm, lên 1.651,98 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 34.244 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng mạnh hơn, trong đó 3 mã tăng hết biên độ gồm SSI, VPB, VRE. Bộ 3 cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm ảnh hưởng tích cực đến chỉ số hôm nay, cùng với VIC, MBB, HPG...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ngoại trừ VPL giảm 1,3%, nhóm cổ phiếu liên quan đến các tỷ phú như Phạm Nhật Vượng (VHM, VIC, VRE), Nguyễn Thị Phương Thảo (HDB, VJC), Trần Đình Long (HPG), Hồ Hùng Anh (TCB)... đều có sự tăng trưởng tốt.

Đặc biệt hôm nay, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán diễn biến tích cực, nhiều mã tăng hết biên độ như SHS, VDS, VCI, SSI, VND, VIX, CTS, DNE... Nhiều mã khác cũng tăng mạnh từ 3% đến gần 6%.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay đầu mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh như VIX, VPB, MSN, ACB, VCI...