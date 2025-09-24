Cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đón tin vui

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/9, cổ phiếu HDB (HDBank) bất ngờ tăng trần lên 30.700 đồng/đơn vị. Trong nhóm VN30, HDB là mã duy nhất có được sắc tím.

Đà tăng của HDB gây bất ngờ sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp. Kết phiên, mã này còn dư mua giá trần hơn 1,4 triệu đơn vị và duy trì thanh khoản hơn 22,7 triệu cổ phiếu.

Cùng với HDB, cổ phiếu VJC (Vietjet Air) cũng tăng 0,5% lên 133.700 đồng/đơn vị.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia tăng tài sản khi cổ phiếu HDB, VJC tăng giá (Ảnh minh họa: VGP).

Cả 2 cổ phiếu trên đều liên quan tới tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong nhịp tăng này, tài sản bà Thảo tăng thêm 14 triệu USD, đạt 3,5 tỷ USD, theo cập nhật từ Forbes.

Liên quan tới HDBank, Công ty Chứng khoán HD do ngân hàng này nắm 30% vốn - vừa công bố phương án chào bán huy động vốn, dự chi 1.470 tỷ đồng góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Quay trở lại diễn biến thị trường, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh là trụ cột nâng đỡ VN-Index tăng 22,2 điểm vào cuối phiên. Một số cổ phiếu tác động mạnh tới chỉ số là VPB, HDB, TCB, STB, ACB, LPB...

Chỉ số thăng hoa lên 1.657,46 điểm. Thanh khoản sàn HoSE vẫn dè dặt, đạt 27.124 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VHM, SSI, VPB, VCI, VCB...