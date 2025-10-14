Thị trường chứng khoán đỏ lửa, VN30-Index ngược dòng tăng điểm

Thị trường chứng khoán ngày 14/10 chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu giảm điểm lan rộng trên cả sàn HoSE và HNX. VN-Index giảm 4,06 điểm, còn 1.761,06 điểm.

Lực đỡ của thị trường nằm gọn trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm này chốt phiên tăng 1,41 điểm, vượt 2.013 điểm với thanh khoản gần 28.900 tỷ đồng.

Đà tăng của nhóm VN30 được hỗ trợ bởi 6 cổ phiếu, trong đó có 2 mã thuộc họ Vingroup (VIC, VHM) và VJC (Vietjet). Đặc biệt, cổ phiếu VJC liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp, đạt 152.500 đồng/đơn vị. Ngoài ra, VPB (VPBank) cũng đóng góp vai trò lớn tới chỉ số, với mức tăng 2,52%.

Cổ phiếu Vietjet liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng trần 2 phiên liên tiếp (Ảnh: VGP).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh diện rộng trong phiên này. Một số mã giảm hơn 2% như BID (BIDV), CTG (VietinBank). Đáng chú ý, hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền của cả VietinBank và BIDV để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, các mã LPB, HPG, FPT, ACB... giảm mạnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như FPT, SSI, VRE, KDH, HPG, HDB.