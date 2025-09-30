Cổ phiếu họ Vingroup kéo VN-Index, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1 tỷ USD

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, thị trường chứng khoán giảm 4,78 điểm về 1.661,7 điểm. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục đi ngang, ở mức 32.227 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 40.000-50.000 tỷ đồng của giai đoạn bứt phá trước đó.

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn giữ được vị trí trụ cột hỗ trợ chỉ số chung. Cổ phiếu VIC (Vingroup) giữ đà tăng 4 phiên liên tiếp, lên mức 174.900 đồng/đơn vị và chinh phục đỉnh giá mới.

Mã VRE (Vincom Retail) bất ngờ tăng trần lên 32.100 đồng/cổ phiếu và dư mua giá trần hơn 2,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu VHM (Vinhomes) cũng tăng hơn 1% lên 103.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup ảnh hưởng mạnh chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Như vậy, bộ ba VIC, VRE và VHM cùng trong nhóm ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số. Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng chạm mốc 16,9 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với hôm qua và lên vị trí 142 xếp hạng giàu nhất thế giới, theo cập nhật từ Forbes.

Ở chiều ngược lại, 2 cổ phiếu FPT và HPG, lần lượt liên quan đại gia Trương Gia Bình và tỷ phú Trần Đình Long đều gây áp lực lên chỉ số chung. Trong đó, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT giảm 2,6%, còn 93.000 đồng/cổ phiếu. Còn mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm 1,57%, còn 28.150 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, nhóm ngành bất động sản cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số chung, như DXG (Đất Xanh), KBC (Kinh Bắc), CII (Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM), DIG (DIC Corp), NLG (Nam Long), NVL (Novaland).

Trong phiên giao dịch này, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.300 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như KDH, HPG, FPT, SSI, VHM... Ngược lại, CII, SHB, TCB, LPB được mua nhiều.