Vàng thế giới giảm 30 USD, trong nước đứng im

Vàng thế giới chịu áp lực chốt lời

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau một tháng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hiện được niêm yết tại 74,5-76,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng mỗi chiều so với phiên liền trước đó. Hiện giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bám sát nhau, giá mua vào của 2 mặt hàng này chỉ còn cách nhau 480.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang ở 2.361 USD/ounce, giảm 30 USD. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí thấp hơn giá vàng miếng khoảng 3,7-4,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm do chịu áp lực chốt lời sau khi chạm mức cao nhất trong hơn một tháng nhờ kỳ vọng về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên.

Thị trường vàng trong nước trầm lắng, trái ngược diễn biến quốc tế (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá USD hạ nhiệt

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện neo quanh 104,99 điểm, tăng 0,07% so với kết phiên trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.243 đồng, giảm 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.035-25.455 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.205-25.455 đồng, giảm 3 đồng ở chiều bán ra. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.215-25.455 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.800-25.890 đồng/USD (mua - bán), giảm 60 đồng ở chiều mua vào và giảm 70 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. So với vùng giá kỷ lục, giá USD tự do đã giảm 120 đồng ở chiều bán ra.