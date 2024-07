Giá vàng miếng và vàng nhẫn chỉ cách nhau 380.000 đồng/lượng

Vàng thế giới tăng

Kết thúc ngày 5/7, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau một tháng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng quốc doanh và Công ty SJC. Gần một tháng qua, giá bán vàng từ Ngân hàng Nhà nước không đổi nên giá bán vàng của các nhà băng và Công ty SJC vì thế cũng đứng yên.

Giá vàng nhẫn đang ở 74,6-76,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng mỗi chiều. Hiện giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bám sát nhau, giá mua vào của 2 mặt hàng này chỉ còn cách nhau 380.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này là mức thấp nhất giữa vàng nhẫn với vàng miếng trong nhiều năm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.388 USD/ounce, tăng 32 USD. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí thấp hơn giá vàng miếng khoảng 4-5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 3,5-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá kim loại quý tăng lên mức cao nhất một tháng khi dữ liệu việc làm quan trọng mới nhất của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. Điều này đã làm dấy lên hy vọng về động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9.

Kim loại quý thế giới liên tục tăng giá từ đầu tuần (Ảnh: Tiến Tuấn).

USD-Index xuống thấp nhất 3 tuần

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện neo quanh 104,96 điểm, giảm 0,17% so với hôm qua trước áp lực tăng của kim loại quý.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.251 đồng, giảm 7 đồng so với trước đó.

Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.038-25.463 đồng. Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.213-25.463 đồng. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.266-25.463 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.860-25.960 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. So với vùng giá kỷ lục cuối tuần qua, giá USD tự do đã giảm 60 đồng ở chiều bán ra và giảm 80 đồng ở chiều mua vào.