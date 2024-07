Hết thời vênh nhau vài triệu đồng, giá vàng miếng và vàng nhẫn về sát nhau

Kết phiên giao dịch tuần qua (6/7) giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau một tháng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng quốc doanh và Công ty SJC. Theo đó, giá bán vàng từ Ngân hàng Nhà nước không đổi nên giá bán vàng của các nhà băng và Công ty SJC vì thế cũng đứng yên.

Giá vàng nhẫn đang ở 74,6-76,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng mỗi chiều so với trước đó. Hiện giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bám sát nhau, giá mua vào của 2 mặt hàng này chỉ còn cách nhau 380.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này là mức thấp nhất giữa vàng nhẫn với vàng miếng trong nhiều năm qua.

Vàng nhẫn ghi nhận mức giá cao nhất kể từ cuối tháng 5. Giá bán kỷ lục của mặt hàng này ghi nhận tại ngày 22/5 là 77,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải , giá vàng miếng được niêm yết ở 76-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn là 75,38-76,88 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.385 USD/ounce, giảm 6 USD so với kết phiên tuần trước. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí thấp hơn giá vàng miếng khoảng 3,7-4,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Thị trường vàng thế giới dự báo sẽ sôi động hơn trong tuần này, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang giữ tâm lý lạc quan bao trùm thị trường. Giá kim loại quý này dự kiến sẽ chịu tác động bởi phát ngôn của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell tại phiên điều trần trước Quốc hội, cùng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ.

Trong thời gian dài, biến động của vàng đều phụ thuộc vào kỳ vọng của thị trường đối với lộ trình lãi suất của Fed. Giá vàng đã được đẩy lên mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tháng 5, nhưng đã nhanh chóng hạ nhiệt sau đó.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập tại New York, cho rằng các nhà đầu tư lạc quan đang nhắm tới mức cao kỷ lục 2.450 USD/ounce nếu Fed bắt đầu gợi ý rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới đây.

Giá USD hạ nhiệt

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện neo quanh 104,95 điểm, tăng 0,07% so với kết phiên trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.246 đồng, giảm 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.038-25.458 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.208-25.458 đồng. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.223-25.458 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.800-25.890 đồng/USD (mua - bán), giảm 60 đồng ở chiều mua vào và giảm 70 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. So với vùng giá kỷ lục, giá USD tự do đã giảm 120 đồng ở chiều bán ra.