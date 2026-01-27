Vàng miếng SJC tăng lên mức 177,3 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch ngày 27/1, sau khi đứng yên vào phiên sáng, giá vàng trong nước đã tăng trong phiên chiều. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều, đang được giao dịch tại mức 175,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng, hiện giao dịch tại mức 174,1-176,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch hai đầu mua bán vào mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Kết phiên 26/1, vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng giá. Trong đó, vàng miếng SJC được niêm yết tại mức 175 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 177 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 2,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Có thời điểm trong phiên, giá bán ra vàng miếng SJC lên tới 178 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đang được giao dịch quanh ngưỡng 173,5-176 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giới chuyên gia nhận định xu hướng tăng của vàng trong nước sẽ còn tiếp tục theo thị trường thế giới.

Trên thế giới, giá vàng đã chính thức vượt mốc 5.033 USD/ounce. Có thời điểm giá vàng giao ngay đạt 5.107 USD/ounce - cũng là mức cao nhất mọi thời đại.

Theo Kitco News, giá vàng đã tăng mạnh và lập thêm kỷ lục mới trong phiên giao dịch vừa qua tại Mỹ. Nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao trong bối cảnh còn nhiều biến động.

Còn theo Bloomberg, đợt tăng giá chóng mặt của vàng được thúc đẩy bởi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump định hình lại quan hệ quốc tế. Cùng với đó, sự tháo chạy của nhà đầu tư khỏi trái phiếu và tiền tệ quốc gia đang đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) và nhiều ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ họp trong tuần này; các nhà giao dịch dự đoán lãi suất của Mỹ sẽ không thay đổi. FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khoảng 17 ngân hàng trung ương khác họp trong tuần này dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump yêu cầu Fed giảm lãi suất.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức cao kỷ lục đêm qua là 5.107,9 USD/ounce, tiếp theo là 5.200 USD/ounce.

Đồng USD giảm giá trên diện rộng

Đồng USD giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, trong khi đồng yên Nhật Bản vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tháng. Thị trường đang đồn đoán về khả năng Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ, sau các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản và quan chức ngoại hối hàng đầu nước này.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,55%, hiện ở mức 97,06.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 25.113 đồng.