Vinaconex sắp bị thanh tra: Ai sở hữu, ai là chủ nợ?

Cổ đông lớn nắm hơn 45% vốn

Cổ phiếu VCG của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã giảm sàn 2 phiên liên tiếp, dư mua giá sàn hàng chục triệu đơn vị. Khối lượng giao dịch cũng tăng đột biến trong thời gian biến động này. Chốt phiên ngày 28/1, cổ phiếu này còn 19.800 đồng/đơn vị.

Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) có kế hoạch thanh tra Vinaconex trong năm nay, thuộc 7 cuộc thanh tra trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông và bất động sản, tập trung vào các dự án, đơn vị lớn, có tác động lan tỏa và tiềm ẩn nguy cơ sai phạm.

Cổ phiếu Vinaconex đã giảm sàn 2 phiên (Ảnh: VCG).

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings, nắm gần 292 triệu cổ phiếu VCG, tương đương 45,14% vốn điều lệ công ty.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Pacific Holdings có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Vinaconex. Trong đó, cổ đông sáng lập là ông Đào Ngọc Thanh - cựu Chủ tịch Vinaconex. Các cổ đông sáng lập khác như ông Nguyễn Xuân Đông, Dương Văn Mậu, Nguyễn Hữu Tới, Trần Đình Tuấn cũng đều là lãnh đạo của Vinaconex.

Vay nợ chủ yếu tại các ngân hàng

Vinaconex hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; hạ tầng giao thông; hạ tầng khu công nghiệp; khu đô thị mới; các công trình an sinh xã hội…

Vinaconex được chú ý trên thị trường khi là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Dự án này do ACV làm chủ đầu tư. Thời điểm liên danh này trúng thầu dự án sân bay Long Thành cũng xảy ra lùm xùm kiến nghị ngược từ liên danh khác.

Năm qua, Vinaconex là một trong những nhà thầu chủ lực đã hoàn thành các đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 như Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vân Phong - Nha Trang...

Không chỉ dừng lại ở trục cao tốc Bắc - Nam, doanh nghiệp còn tham gia nhiều dự án giao thông quan trọng khác như Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Cao tốc La Sơn - Hòa Liên; Cao tốc TPHCM - Long Thành; dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô...

Trong lĩnh vực bất động sản, tổng công ty được Bộ Xây dựng lựa chọn là một trong 18 doanh nghiệp tham gia triển khai các dự án nhà ở xã hội trên cả nước.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Vinaconex đạt 3.782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 5 lần cùng kỳ, vượt hơn 3 lần kế hoạch năm nhờ quý III ghi nhận đột biến đến từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư tại công ty con.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp gần 7.135 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn. Chủ nợ chủ yếu là các ngân hàng, tuy nhiên không có thuyết minh cụ thể. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,58 lần.