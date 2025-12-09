Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chạm kỷ lục mới

Phiên giao dịch ngày 8/12 không chỉ ghi nhận kỷ lục tăng trưởng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng mà còn đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên chạm mốc vốn hóa 1,2 triệu tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 8/12, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng kịch trần lên 152.700 đồng/cổ phiếu, bất chấp phần đông thị trường giảm điểm. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đưa vốn hóa thị trường của Vingroup đạt xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng.

Như vậy, vốn hóa của Vingroup đang dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, cao hơn tổng giá trị vốn hóa của nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước và tư nhân lớn nhất (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank) cộng lại.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng lập kỷ lục mới. Ghi nhận từ Forbes cho thấy, tài sản của ông Vượng ở mức 25,6 tỷ USD (tương đương 675.000 tỷ đồng), tăng 1,5 tỷ USD so với phiên trước. Mức tăng này đưa ông vào nhóm những tỷ phú có giá trị tài sản ròng gia tăng mạnh nhất trong ngày 8/12 và xếp thứ 84 trong danh sách người giàu thế giới.

Được biết, cổ phiếu "họ" Vin là tâm điểm thị trường nhiều phiên qua, đi cùng với loạt thông tin đáng chú ý từ doanh nghiệp.

Cổ phiếu VIC liên tục tăng, là "tâm điểm" thị trường thời gian gần đây (Ảnh: VNDStocks).

Ngày 8/12, thông tin mới tích cực liên quan đến thành viên Vinspeed được TPHCM giao làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ gần 4 tỷ USD. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Theo chỉ đạo từ UBND TPHCM, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng bắt đầu từ quý IV; sau khi được giao đất sạch, nhà đầu tư phải hoàn tất thi công và đưa tuyến đường sắt vào vận hành trong vòng 30 tháng, tức trong năm 2028.

Về vốn đầu tư, VinSpeed được biết sẽ góp gần 15.400 tỷ đồng trong vòng 48 tháng kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư; phần còn lại, tương đương hơn 87.000 tỷ đồng, được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.