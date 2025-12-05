VIC giảm một nửa thị giá rồi tăng trần, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu VIC (Vingroup) bất ngờ tăng trần lên 142.800 đồng/đơn vị.

Giá VIC giảm một nửa rồi tăng trần

Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền để tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thực hiện thương vụ lớn nhất lịch sử: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Dự kiến, tập đoàn phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:1 tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới.

Tại ngày chốt danh sách để nhận cổ phiếu thưởng, Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu giảm theo tỷ lệ phát hành để giá trị tài sản mà nhà đầu tư có trước và ngay sau thời điểm chốt danh sách nhận thưởng không thay đổi. Vì vậy, mở cửa phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup hiển thị mức giá tham chiếu mới là 133.500 đồng/cổ phiếu, thay vì mức giá đóng cửa 267.000 đồng/cổ phiếu của ngày hôm trước.

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thực hiện thương vụ lớn nhất lịch sử (Ảnh: Bloomberg).

Theo một nhà đầu tư, việc đưa thị giá từ vùng đỉnh lịch sử (gần 270.000 đồng) về vùng giá "mềm" hơn (quanh 140.000 đồng) sẽ giúp cổ phiếu Vingroup dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư cá nhân, qua đó kích thích thanh khoản sôi động trở lại.

Thực tế phản ánh đúng nhận định này khi ngay trong phiên sáng 5/12, dù giá trị sổ sách bị "chia đôi", dòng tiền vẫn đổ vào mạnh mẽ giúp VIC dư mua trần hàng triệu đơn vị. Lực cầu mạnh mẽ đã đẩy mã này tăng kịch trần lên mức 142.800 đồng/cổ phiếu, với sắc tím bao phủ bảng điện.

Với quy mô này, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng trở thành công ty phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt qua Hòa Phát, Masan, PV Gas...

Chứng khoán xanh vỏ đỏ lòng

Cùng với sự hưng phấn của tập đoàn mẹ, cổ phiếu VHM (Vinhomes) tăng 1,7% lên 107.000 đồng/đơn vị. Bộ đôi này góp phần quan trọng, giữ sắc xanh cho đà tăng của thị trường.

Mặc dù VN-Index tăng hơn 4 điểm, giữ vững thành tích 7 phiên liên tiếp bảo toàn sắc xanh nhưng thị trường vẫn ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng", các mã giảm điểm chiếm ưu thế.

Nhóm cổ phiếu VCB, TCB, MBB và LPB là những mã tác động tiêu cực với chỉ số. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 24% so với hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay lại bán ròng hơn 680 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung ở các mã VIC, SSI, ACB, VIX. Trước đó, 2 phiên liên tiếp, khối ngoại mua ròng giá trị lớn hàng nghìn tỷ đồng.