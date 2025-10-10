Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt 18,1 tỷ USD

Phiên giao dịch hôm nay (10/10), thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm mạnh mẽ sau hiệu ứng từ thông tin nâng hạng. VN-Index chốt phiên tăng hơn 31 điểm, dễ dàng vượt lên 1.747,55 điểm. Thanh khoản sàn HoSE vẫn được duy trì trên 33.940 tỷ đồng.

Tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay đổ dồn về nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đặc biệt, VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) đồng loạt tăng trần, trong khi VRE (Vincom Retail) tăng 6,18% và VPL (Vinpearl) cũng tăng 2,06%. Cổ phiếu VIC đã chạm vùng giá 192.000 đồng/đơn vị, trong khi VHM lên 123.000 đồng/đơn vị, đều ở mức đỉnh lịch sử.

Đà tăng từ nhóm cổ phiếu trên đã tác động tích cực đến khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Chỉ qua 1 ngày, giá trị tài sản tăng lên 1,1 tỷ USD, vượt ngưỡng 18,1 tỷ USD, xếp hạng 131 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Các cổ phiếu khác liên quan nhóm tỷ phú USD như HDB, VJC, HPG, MSN hay TCB đều chìm trong sắc xanh. Tài sản các tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh hay Nguyễn Đăng Quang đều gia tăng mạnh mẽ.

Trong ngày thị trường hưng phấn, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 457 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh như VPB, MSN, CTG, VRE.