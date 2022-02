Trước giờ xăng dầu tăng giá, một số cửa hàng báo hết, đóng cửa

Ghi nhận của Dân trí tại TP Sóc Trăng và thị trấn Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho thấy, hầu hết cây xăng vẫn mở cửa bán bình thường với giá 24.360 đồng/lít xăng RON 95. Riêng một cây xăng ở đường Tôn Đức Thắng, phường 5 (TP Sóc Trăng) vẫn đóng cửa.

Tại huyện Châu Thành, các cây xăng vẫn mở cửa bán bình thường cho khách hàng. Còn tại thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách), ngày hôm qua (10/2) có các cây xăng T.Đ., K.S. đóng cửa thì hôm nay (11/2), cây xăng K.S. đã mở cửa bán trở lại. Tuy nhiên, có thêm 2 cây xăng bất ngờ thông báo hết xăng là cây xăng A. và cây xăng N.

Cũng tại huyện Kế Sách, ngày 10/2, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã kiểm tra cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hữu Lộc tại ấp An Hòa (xã An Lạc Tây) và phát hiện tại đây vẫn còn tồn khoảng 7.000 lít xăng E5 trong bể chứa nhưng cơ sở lại treo biển không bán. Chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán. Đến ngày 11/2, chúng tôi quay lại thì cơ sở này mở cửa bán bình thường.

Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, cho biết ngày hôm nay, Sở phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương và Quản lý thị trường kiểm tra ở một số cây xăng trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh.

Một cửa hàng xăng, dầu ở TP Sóc Trăng đóng cửa trong ngày 11/2 (Ảnh: XL).

Ghi nhận của Dân trí tại Cà Mau cho thấy, qua kiểm tra, Sở Công Thương phát hiện có 9 cửa hàng xăng, dầu tư nhân trên địa bàn tỉnh không có xăng dầu tại cửa hàng để bán. Theo trình bày của các cửa hàng, nguyên nhân là hết xăng, dầu hoặc đã đặt hàng, nhưng các doanh nghiệp đầu mối chưa cung cấp.

Toàn tỉnh Cà Mau có 389 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Số lượng thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối có hệ thống tại tỉnh Cà Mau là 16 cửa hàng và 5 kho chứa xăng dầu với sức chứa 7.300m3.

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014 ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Các đoàn kiểm tra của Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, vận động doanh nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu.