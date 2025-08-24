Đề xuất ô tô, xe máy bắt buộc dùng xăng E10 từ năm 2026

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Dùng xăng E10 an toàn với động cơ

Bộ này đề xuất giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến năm 2030) toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho xe xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Giai đoạn 2 (từ đầu năm 2031), toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng xe xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Bộ Công Thương dẫn các nghiên cứu quốc tế cho biết xăng sinh học E10 giúp giảm phát thải khí CO2 khoảng 3-5% so với xăng truyền thống. Giả định áp dụng xăng E10 cho 10 triệu tấn xăng tiêu thụ tại Việt Nam mỗi năm, lượng khí CO2 có thể giảm khoảng 640.000-800.000 tấn mỗi năm (theo Viện Công nghệ Năng lượng), gấp 6-8 lần so với thực trạng sử dụng E5 tại Việt Nam.

Cơ quan soạn thảo cũng cho rằng xăng sinh học giúp giảm lượng khí thải độc hại như CO, HC và NOx, nhờ vào hàm lượng oxy cao hơn, giúp quá trình cháy của xăng trong buồng đốt diễn ra triệt để hơn. Đồng thời, hàm lượng olefin và hợp chất thơm giảm, trong khi xăng dầu sản xuất trong nước có hàm lượng này tương đối cao. Điều này góp phần cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Đáng chú ý, Bộ này cho rằng xăng sinh học giúp bảo vệ an toàn cho động cơ. Nhiều hãng xe lớn (như Toyota, Honda, Ford...) và các tổ chức kỹ thuật như SAE (Society of Automotive Engineers) đã khẳng định xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ.

Xăng E10 RON 95 bán thí điểm tại cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội từ 1/8 (Ảnh: Thanh Thương).

"Ngược lại, xăng sinh học E10 có trị số octan cao hơn, giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn và giảm hiện tượng kích nổ. Điều này giúp bảo vệ động cơ, giảm chi phí bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ của phương tiện", cơ quan soạn thảo nêu.

Ngoài ra, Bộ cho biết các chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí - động lực học cũng đánh giá E10 phù hợp với các loại xe hiện hành tại Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ từng có các thử nghiệm kiểm định cho thấy, xăng E5 và E10 không ảnh hưởng đến độ bền động cơ nếu tuân thủ đúng tiêu chuẩn chất lượng xăng sinh học đã được ban hành.

Theo Tổ chức Năng lượng tái tạo Mỹ, xăng E10 đã được sử dụng tại Mỹ hơn 20 năm và được công nhận là an toàn với mọi loại động cơ ô tô, xe máy hiện đại. Theo khảo sát gần đây của Petrolimex, hãng Toyota và Honda tại Việt Nam cũng đã xác nhận rằng xe do các hãng này sản xuất vận hành bình thường với E10.

Nhiều lợi ích về kinh tế

Bộ Công Thương cho rằng việc tiếp tục duy trì xe sử dụng xăng, đặc biệt là xăng sinh học E10, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế như tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, tránh chi phí lớn cho trạm sạc và thay pin xe điện.

Xăng dầu còn đóng góp 250.000-300.000 tỷ đồng/năm cho ngân sách qua các loại thuế, trong khi xe điện đang được ưu đãi mạnh, giảm thu ngân sách và làm tăng áp lực đầu tư công.

Theo Bộ Công Thương, xu hướng phát triển xe điện đang gặp nhiều thách thức về công nghệ, chi phí và môi trường (Ảnh: Bảo Quyên).

Cơ quan quản lý cũng cho rằng trong bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng, tăng nhập khẩu etanol từ Mỹ để pha chế E10 vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa góp phần cân bằng thương mại, duy trì quan hệ ổn định với đối tác chiến lược.

Bộ đánh giá E10 là một giải pháp can thiệp y tế công cộng tức thời và chi phí thấp. E10 góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng không khí đô thị, giảm số lượt nhập viện và tử vong, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế vượt trội so với chi phí thực hiện chương trình, trong khi vẫn thúc đẩy khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước đó, từ ngày 1/8, 2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cho biết sẽ thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Petrolimex sẽ thí điểm kinh doanh xăng E10 tại 36 cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn TPHCM (trước sáp nhập). PV Oil thí điểm bán loại xăng này tại 4 cửa hàng xăng dầu ở TP Hà Nội và 2 cửa hàng ở TP Hải Phòng. Các cửa hàng xăng dầu được chọn để bán thí điểm mặt hàng xăng E10 RON 95 sẽ ngưng bán xăng E5 RON 92.