Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần (25/8) diễn biến đầy bất ngờ. Nếu như mở cửa, thị trường khởi sắc thì sau đó bắt đầu phân hóa, sắc đỏ dần chiếm ưu thế. Về cuối phiên, VN-Index điều chỉnh mạnh với mức giảm hơn 31,4 điểm, về 1.614 điểm.

Dòng tiền vào thị trường cũng thận trọng hơn. Giá trị giao dịch 2 sàn đạt hơn hơn 44.500 tỷ đồng.

Lực đỡ của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes). Trong đó, cổ phiếu VIC tăng 5,56% lên 142.500 đồng/đơn vị, cao nhất từ trước đến nay.

Từ đó, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - cũng tăng đáng kể. Theo cập nhật của Forbes chiều nay, ông Vượng có tài sản 13,2 tỷ USD, giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 208 trên thế giới. Con số tài sản này cao nhất lịch sử và gấp 3 lần chỉ từ đầu năm đến nay.

Danh sách tài sản các tỷ phú Việt theo cập nhật của Forbes (Ảnh chụp màn hình).

Trong danh sách 5 tỷ phú Việt được Forbes cập nhật, tài sản ông Vượng gấp gần 4 lần người đứng thứ 2 - bà Nguyễn Thị Phương Thảo. So với ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan, con số này gấp 11 lần.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt lao dốc mạnh, đặc biệt một số mã giảm sàn như VIB, MSB, TPB, EIB, OCB. Đáng chú ý, VPB (VPBank) gần giảm sàn sau phiên nằm sàn cuối tuần trước. Đà lao dốc của nhóm ngân hàng, cùng một số mã khác như VIX, MWG... đã tác động tiêu cực đến chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa, đan xen giữa sắc đỏ và xanh. Một số mã tăng mạnh như VRC, VIC, TN1, SZL. Ngược lại, nhiều cổ phiếu giảm sâu như HAR, TIG, HDG, DIG, KBC.

VN-Index còn được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu nổi bật khác như SSI, HAG, VJC, BVH, DXG. Trong đó, SSI tăng 2,5% lên 36.650 đồng/đơn vị, HAG tăng 6,8% lên 17.200 đồng/đơn vị.

Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai vừa được ra khỏi diện cảnh báo do doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - vừa bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Ngược lại, con trai ông Đức là Đoàn Hoàng Nam mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 2,55% vốn.