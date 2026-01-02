PNJ bị phạt hơn 65 triệu đồng vì lập hóa đơn không đúng thời điểm

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Thuế TPHCM.

Theo quyết định xử phạt, PNJ đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, nếu không chấp hành, PNJ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Năm ngoái, hồi tháng 5, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố kết quả thanh tra với 6 đơn vị kinh doanh vàng lớn trên thị trường, trong đó có PNJ.

Đơn vị này vi phạm về chế độ báo cáo hoạt động mua - bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Doanh nghiệp cũng vi phạm quy định về thuế, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Năm 2024, liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5 đến ngày 10/9, PNJ hồi tháng 10/2024 cũng cho biết nhận được quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng,

PNJ bị xử phạt 1,34 tỷ đồng do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, công ty có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp cho biết chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Mặt hàng vàng được PNJ bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

PNJ là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường tính theo số lượng điểm bán với 429 cửa hàng.

Kết thúc quý III/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 8.136 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý của công ty đã tăng gấp 2,3 lần, đạt 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng, giảm 13%, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.610 tỷ đồng, tăng gần 17%.

Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.