Ủy ban Chứng khoán “tuýt còi” 4 công ty, VietCredit bị phạt 880 triệu đồng

Ngày 19/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã chứng khoán: TIN) 880 triệu đồng với loạt vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin về giải trình về lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2022 bị lỗ, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh hồ sơ chào bán, miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc...

Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định đối với báo cáo thường niên 2023 và 2024, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025… 175 triệu đồng là số tiền phạt cho việc công bố thông tin sai lệch về giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 2024.

UBCKNN đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin theo đúng quy định.

Công ty tiếp tục bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024, dù nội dung này đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 674B/2024 ngày 18/9/2024.

Ngoài ra, VietCredit bị phạt 325 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn và số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cuối cùng, VietCredit bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông và các tổ chức có liên quan.

Ủy ban chứng khoán “tuýt còi” 4 công ty, riêng VietCredit bị phạt 880 triệu đồng (Ảnh: DT).

Trước đó ngày 15/12, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 92,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Doanh nghiệp đã không gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu trong giai đoạn 2022-2025, bao gồm báo cáo tài chính các kỳ, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Ngoài ra, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với một số báo cáo và thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn của các lô trái phiếu phát hành trong năm 2020.

Cũng trong ngày 15/12, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam tổng cộng 177,5 triệu đồng. 85 triệu đồng là tiền phạt do doanh nghiệp không đảm bảo cơ cấu nhân sự theo quy định, khi bố trí nhân sự phụ trách bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm nhiệm các chức năng quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố.

TC Capital Việt Nam bị phạt thêm 92,5 triệu đồng do không công bố các thông tin bắt buộc, bao gồm báo cáo thường niên các năm 2022–2024 và toàn bộ tài liệu liên quan đến các cuộc họp hội đồng thành viên thường niên trong các năm 2023–2025.

Ngày 12/12, UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP) tổng số tiền 157,5 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố hàng loạt nghị quyết Hội đồng quản trị trong giai đoạn 2023–2025, liên quan đến giao dịch với bên liên quan, cho vay vốn, phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và rút vốn đầu tư tại các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, Thuận Đức còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ tại các báo cáo tình hình quản trị công ty, khi không ghi nhận đầy đủ số lượng cuộc họp, nghị quyết hội đồng quản trị và các giao dịch với bên liên quan trong nhiều kỳ báo cáo.