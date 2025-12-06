Không lập hóa đơn khi bán hàng sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 310 sửa quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định lần này được điều chỉnh tăng mạnh mức phạt với hành vi không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm, quy định. Các mức xử phạt được phân chia thành nhiều khung, từ vi phạm 1 hóa đơn đến trên 100 hóa đơn.

Khái niệm vi phạm hành chính về thuế được mở rộng và làm rõ

Theo quy định mới, vi phạm hành chính về thuế được hiểu là những hành vi có lỗi do tổ chức hoặc cá nhân thực hiện, làm trái với các quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý.

Các khoản thu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế bao gồm tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

Ngoài ra còn có phần lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sau khi trích lập các quỹ; cổ tức và lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên... cùng các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

CNhững hành vi này không cấu thành tội phạm, nhưng theo pháp luật vẫn phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bán hóa đơn thuế bị phạt tới 50 triệu đồng

Nghị định 310 đã sửa đổi về mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức và cá nhân.

Cụ thể, hành vi cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, cũng như thông tin về tài khoản của người nộp thuế quá thời hạn từ 5 ngày trở lên sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Mức phạt từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài sản, quyền và nghĩa vụ về tài sản của người nộp thuế; thông tin, tài liệu phục vụ xác định nghĩa vụ thuế hoặc thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tương tự, việc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tiền lương, tiền công hoặc các khoản thu nhập của người nộp thuế cũng thuộc nhóm vi phạm này.

Các hành vi không cung cấp những thông tin nêu trên sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nhóm vi phạm này bao gồm việc không cung cấp thông tin về tài sản, quyền, nghĩa vụ về tài sản; không cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế; không cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc về thu nhập của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Ngoài ra, hành vi thông đồng, bao che để người nộp thuế trốn thuế hoặc không thực hiện quyết định cưỡng chế thuế (trừ trường hợp không trích chuyển tiền từ tài khoản theo Điều 18 Nghị định 125/2020) cũng bị xử lý trong khung phạt này.

Hành vi cho hoặc bán hóa đơn bị nâng mức phạt từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Không lập hóa đơn bị phạt tới 80 triệu đồng

Nghị định 310 quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi không lập hóa đơn theo từng mức độ vi phạm.

Hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu hoặc dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động hay tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa luân chuyển phục vụ sản xuất) cũng như xuất hàng cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả với số lượng chỉ 1 hóa đơn sẽ bị phạt cảnh cáo.

Trong trường hợp vi phạm từ 2 đến dưới 10 hóa đơn đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nêu trên, hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 1 hóa đơn, mức phạt được áp dụng là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu số hóa đơn vi phạm đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, cho tặng, tiêu dùng nội bộ… nằm trong khoảng 10 đến dưới 50 hóa đơn, hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 2 đến dưới 10 hóa đơn.

Đối với hành vi không lập hóa đơn trong các trường hợp tương tự với số lượng từ 50 đến dưới 100 hóa đơn, hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 10 đến dưới 20 hóa đơn, mức phạt sẽ là từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Nếu số lượng hóa đơn vi phạm liên quan đến hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, cho tặng, tiêu dùng nội bộ… từ 100 hóa đơn trở lên, hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 20 đến dưới 50 hóa đơn, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng từ 50 hóa đơn trở lên sẽ bị phạt từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2026.