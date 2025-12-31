Ngày cuối năm, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp với tổng số tiền 427,5 triệu đồng do vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các sai phạm chủ yếu bao gồm giao dịch cổ phiếu trái phép, chậm công bố thông tin tài chính và báo cáo sai lệch về trái phiếu.

Trong danh sách xử phạt, Công ty TNHH MTV Sunrise Power Đăk Psi bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022…

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm, Công ty cổ phần Kita Invest và Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Trong đó, Năng lượng Phan Lâm và Kita Invest cùng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin với các tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính bán niên.

Còn Nhựa Việt Thành bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán. UBCKNN đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Ngày cuối năm, 4 công ty bị phạt gần nửa tỷ đồng do vướng loạt vi phạm (Ảnh: DT).

Trước đó ngày 30/12, Công ty TNHH Hoa Kim Anh và Công ty TNHH Hướng Dương Holdings, mỗi doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi đầy đủ nội dung công bố thông tin định kỳ đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu chậm hoặc không được công bố bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu và báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong các năm 2021-2022….