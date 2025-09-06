Phó thống đốc NHNN: Sẽ phối hợp Bộ Công an quản lý thị trường vàng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 chiều nay (6/9), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, cho biết Nghị định 232 sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, NHNN sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan.

"Với việc cấp phép sản xuất vàng, khoản 7 điều 1 của Nghị định 232 quy định điều kiện cụ thể doanh nghiệp được xem xét giấy phép. NHNN quy định về hồ sơ, về thủ tục cấp phép", ông Hà thông tin.

Cũng theo Phó thống đốc NHNN, Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10. NHNN đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp.

Phó thống đốc cũng cho biết NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà (Ảnh: VGP).

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý. Người đứng đầu Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.