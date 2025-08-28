Doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử khi bán vàng nguyên liệu

Theo nội dung nêu tại Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ ngân hàng thương mại phải lập hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu đầy đủ và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước. Việc này nhằm kiểm soát các giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Nghị định mới quy định mọi giao dịch mua - bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày phải thực hiện qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định này để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Bên cạnh đó, Nghị định 232 cũng đã xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước, chuyển sang cơ chế cấp phép.

Về điều kiện cấp phép, các doanh nghiệp được xem xét khi có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, có giấy phép kinh doanh vàng miếng, không bị xử phạt hành chính hoặc đã khắc phục hậu quả. Họ cũng cần có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp khi có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên cùng các yêu cầu tương ứng về giấy phép và quy định nội bộ.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng phải xuất hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước khi bán vàng nguyên liệu (Ảnh: Thành Đông).

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. Việc này nhằm đảm bảo doanh nghiệp, ngân hàng sản xuất vàng miếng là các tổ chức có kinh nghiệm, đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật.

Các tổ chức được phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng, bảo hành sản phẩm, lưu trữ dữ liệu chi tiết về nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Trong khi đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng phải niêm yết công khai giá mua bán, không được kinh doanh qua đại lý ủy nhiệm. Các đơn vị cũng cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao dịch, lưu trữ dữ liệu khách hàng, gồm thông tin căn cước và mã số thuế, giá trị giao dịch và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trong quý II, đạt 1.249 tấn. Tuy nhiên, riêng Việt Nam lại đi ngược xu hướng khi giảm mua 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 9 tấn.

Dù vậy, nếu xét theo giá trị quy đổi USD, tổng giá trị vàng đầu tư tại Việt Nam vẫn tăng 12% lên 997 triệu USD, cho thấy nhu cầu thực tế trong dài hạn sẽ duy trì ở mức cao.