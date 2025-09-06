Giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng, lên 135,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước, thế giới liên tục lập đỉnh mới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đây cũng là mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn niêm yết giữ nguyên tại mức kỷ lục 126,7-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) thiết lập ngày 5/9.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Tình trạng dòng người xếp hàng mua vàng xảy ra khi giá kim loại quý tăng mạnh những ngày qua. Tuy nhiên, cầu vượt cung tiếp tục diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, hầu hết cửa hàng lớn chỉ bán từ lúc mở cửa buổi sáng đến khoảng 10h trưa là hết sạch vàng nhẫn trơn. Mặt hàng vàng miếng các đơn vị đã không còn được bán trực tiếp.

Giá vàng trong nước đi lên theo diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch quanh mốc 3.600 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong vòng một tháng qua, kim loại quý đã tăng 6%. Còn nếu tính một năm trở lại đây, kim loại này tăng 42%.

Giá vàng tăng sau khi số liệu kinh tế Mỹ công bố cho thấy tín hiệu không khả quan. Theo Cục Thống kê lao động, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 22.000 việc làm trong tháng trước. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo chung, vì các nhà kinh tế dự kiến mức tăng việc làm khoảng 75.000 việc làm.

Cùng lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng, lên tới 4,3%, tăng so với mức 4,2% của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp tăng theo đúng dự báo chung. Số liệu này càng khẳng định dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

USD tự do tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.248 đồng, giữ nguyên so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.986-26.510 đồng.

Ngân hàng lớn tiếp tục niêm yết giá USD tại 26.190-26.510 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.150-26.510 đồng (mua - bán). Các đơn vị đều niêm yết giá USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.800-26.900 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với hôm qua, cũng là mức kỷ lục của USD “chợ đen”.