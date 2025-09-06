Thủ tướng: "Giá vàng biến động, không để găm hàng, thao túng thị trường"

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, sáng 6/9, để thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý IV/2025, cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với xung đột quân sự, bất ổn chính trị kéo dài ở nhiều nơi; xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng.

Cùng với đó, giá vàng, bất động sản, thị trường tài chính thế giới có những biến động, đều tác động tình hình trong nước, tới thị trường, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Ở trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cho thấy tinh thần tự hào dân tộc, sức sáng tạo, lòng dân yêu nước, theo Đảng, với hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa, đặc biệt là Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và lễ diễu binh, diễu hành, và nhiều hoạt động khác đã được tổ chức thành công.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, Thủ tướng đánh giá xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh cũng được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu phân tích sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại.

Trong khi đó, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới. Đặc biệt, theo người đứng đầu Chính phủ, thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, sản xuất kinh doanh.

Nêu rõ chúng ta phải phát triển nhanh, bền vững và mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay là mục tiêu khó, nhưng Thủ tướng nhấn mạnh “khó mấy cũng phải làm”.

Theo ông, phải tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu cao, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Điều rất thuận lợi của chúng ta là người dân giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và luôn rất sáng tạo, theo lời Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện.

Ông yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng bởi đây cũng là giải pháp khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng gợi ý sau khi kết thúc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cần nghiên cứu tiếp tục tổ chức các hội chợ mùa thu, hội chợ dịp Tết để giới thiệu, quảng bá hàng hóa, sản phẩm, thúc đẩy giao lưu, liên kết sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.

Đồng thời, theo lãnh đạo Chính phủ, cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây trên thị trường chứng khoán, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không. Nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt, theo Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cần có giải pháp ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm liên quan thao túng thị trường, găm hàng đội giá, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái…

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng phụ trách vào cuộc, các cơ quan liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, nắm bắt tình hình kỹ hơn, chắc hơn trong lĩnh vực quản lý, phụ trách, nhất là với những diễn biến mới, vấn đề nổi lên.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải phân tích kỹ hơn để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, trong đó có thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán...