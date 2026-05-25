Nội dung đáng chú ý tại hội thảo ngày 27/5 về tăng trưởng kinh tế 2 con số

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% trong giai đoạn 2026-2031 không chỉ đòi hỏi tốc độ mà còn yêu cầu chất lượng, tính bền vững và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp được xác định là trung tâm, đóng vai trò chủ thể trong thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời ESG đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Để tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, báo Dân trí tổ chức hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” vào lúc 13h30 ngày 27/5 tại khách sạn Pullman, Giảng Võ, Hà Nội. Hội thảo có sự đồng hành của Vietcombank, HDBank, TPBank, OCB, Techcombank và nhiều đơn vị khác.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 do báo Dân trí khởi xướng với chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng".

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm rõ những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời phân tích vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững.

Nội dung hội thảo gồm có các phiên tham luận, thảo luận bàn tròn. Các diễn giả sẽ tập trung phân tích những cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, đánh giá tác động của địa chính trị và những thay đổi trong chuỗi cung ứng thế giới đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong 10 năm tới.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn mới như CBAM hay Net Zero cũng sẽ được mổ xẻ nhằm làm rõ rằng liệu đây là áp lực hay cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các diễn giả tham dự đều là chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Danh sách diễn giả gồm:

- PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- TS Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam.

- Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

- TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup.

- Bà Vũ Thị Mùi - Phó trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn , Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank).

- Ông Lê Hùng Cường - Tổng giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT.

- Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam.

Các diễn giả sẽ cùng phân tích 4 nguyên tắc cốt lõi được đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Các ý kiến cũng sẽ làm rõ việc doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn cần tham gia kiến tạo cùng Nhà nước trong xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng và quản trị quốc gia.

Đi kèm với đó, diễn giả cùng nhau trao đổi về những thay đổi cần thực hiện để tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn trong năm 2026 cũng như trong 5-10 năm tới. Các diễn giả sẽ phân tích những cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt, đồng thời chia sẻ cách triển khai ESG nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” hứa hẹn sẽ là diễn đàn kết nối chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về những hướng đi mới cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.