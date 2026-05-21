Phấn đấu tăng trưởng GDP 10%: Việt Nam có gì, cần gì?

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn 2026-2031. Con số này thách thức, tuy nhiên các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đồng thuận sẽ đạt được bởi nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng tăng trưởng.

Dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ, cho biết tỷ lệ tiết kiệm của Việt Nam hiện ở mức khoảng 37% GDP, trong khi tổng đầu tư mới vào khoảng 32%. Điều này cho thấy vẫn còn khoảng 5% nguồn lực chưa được đưa vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) đồng tình tăng trưởng GDP 10% là mục tiêu lớn của quốc gia, tuy rất thách thức nhưng phải đạt được. Hay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) Nguyễn Đức Tài cũng khẳng định con số này trong tầm tay nếu Việt Nam đủ quyết tâm thực hiện…

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI, cho rằng việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số thể hiện sự quyết đoán và phản ứng rất nhanh của Chính phủ. Theo ông, trong kinh tế, yếu tố thời điểm và tính quyết đoán của người điều hành có vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Hưng nhận định điểm đáng kỳ vọng hiện nay là quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Pháp lệnh là thực tiễn, chứ không chỉ dừng lại ở câu hỏi có làm được hay không.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có lợi thế về tiềm năng và tinh thần của người dân. Ông cho rằng khi có mục tiêu phát triển rõ ràng, người Việt Nam sẵn sàng nỗ lực bằng nhiều cách để đạt được mục tiêu đó.

Vì vậy, nếu giải phóng được sức dân, giải phóng về cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng. Ông Hưng cũng cho rằng một điểm mạnh của Việt Nam là người dân không phụ thuộc quá nhiều vào nợ vay, trong khi nguồn vốn trong xã hội chủ yếu là vốn tự có. Đây là yếu tố tạo ra sức bật đáng kể cho nền kinh tế và thị trường.

Thực tế, Việt Nam những năm qua nổi lên như điểm đến mới cho dòng chảy thương mại, đầu tư của khu vực. Đây chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta để tiến lên trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM kiêm Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ ở lĩnh vực xuất nhập khẩu. Chúng ta không chỉ có hệ thống cầu cảng lớn mà vị trị địa lý trên bản đồ thế giới cũng vô cùng đắc địa.

Thực tế cũng chứng minh, năm qua dù từng lo ngại tác động từ thuế đối ứng của Mỹ, xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu về máy tính xách tay và sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu AI, cùng các cơ chế miễn trừ thuế giúp hàng Việt giữ lợi thế cạnh tranh. Song song, dòng vốn FDI cũng không bị gián đoạn mà tăng 9% trong năm 2025, tương đương khoảng 5% GDP.

Nói về trụ cột để tăng trưởng kinh tế, ông Huân nhận định trong ngắn hạn chúng ta vẫn đang dựa vào 3 yếu tố truyền thống là xuất nhập khẩu, đầu tư công và bán lẻ.

Bổ sung, TS. Lê Xuân Nghĩa chỉ ra rằng mỗi năm giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng đầu tư công sẽ kéo theo sự hình thành của hàng loạt tuyến giao thông, đô thị mới và nhu cầu phát triển nhà ở, dịch vụ.

Theo ông Nghĩa, bất động sản nói chung và đầu tư công nói riêng là thị trường tài sản có quy mô vốn hóa rất lớn, gắn với nhiều ngành nghề như vật liệu xây dựng, nội thất, dịch vụ và tiêu dùng. Vì vậy, nếu được vận hành lành mạnh, đây sẽ là một trong những “cỗ máy” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Trong mảng bán lẻ, lợi thế của Việt Nam, theo lãnh đạo Digiworld là dân số trẻ tầng lớp trung lưu tăng, thu nhập người dân ngày càng tốt lên mở ra cơ hội lớn, đặc biệt là ngành hàng điện máy điện thoại. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang chứng kiến xu hướng dịch chuyển từ nông thôn lên thành thị, kéo theo nhu cầu về hàng gia dụng tăng, tạo dư địa cho các công ty như Digiworld tăng tốc.

Tuy nhiên, lợi thế cũng là thách thức, theo ông Việt, dân số Việt Nam cũng đang già hoá rất nhanh. Do đó, nếu không sớm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thì 10 năm tới Việt Nam chỉ mà dừng chân là quốc gia thu nhập thấp. Quan điểm cá nhân mình, ông cho biết rất có niềm tin vào mục tiêu lớn này, và cũng nỗ lực vì ai cũng mong được sống trong một quốc gia thu nhập cao, để con cái phát triển.

“Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều dư địa để đạt được tăng trưởng 2 con số, và cần thiết là tất cả cũng phải nỗ lực. Riêng Digiworld, chúng tôi cũng đang hợp tác với nhiều bên như Cukcoo… để phát triển một ngành hàng tiêu dùng bền vững, tức đưa đến được sản phẩm thực sự có lợi cho người tiêu cùng cuối cùng”, vị doanh nhân này nói.

Về dài hạn, để có thể đạt được và duy trì con số tăng trưởng 10% trở lên, ông Huân nhấn mạnh bắt buộc phải làm chủ được khâu R&D (Research and Development - Nghiên cứu và Phát triển), không chỉ dừng lại ở gia công mà phải tham gia được vào chuỗi cung ứng của thế giới.

Và để làm được điều này, doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển đổi số toàn diện, phát triển được các công nghệ lõi (Big data, AI…). Chỉ có ứng dụng công nghệ lõi mới giúp chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế: từ gia công đến tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Dưới góc nhìn của một tập đoàn FDI, bà Đào Thu Trang, Giám đốc phát triển kinh doanh Evonik Việt Nam, nhận định: "Sản xuất tiên tiến, công nghệ cao và quá trình chuyển dịch năng lượng sẽ là những động lực tăng trưởng then chốt, tạo ra bước đột phá cho nền kinh tế trong 5-10 năm tới. Các ngành như bán dẫn, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, sản xuất ô tô và hóa chất chuyên dụng có tiềm năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ".

Dù tiềm năng là rất lớn, nhưng để các động lực này thực sự "chạy" hết công suất, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với những điểm nghẽn cốt lõi về thể chế và nguồn nhân lực.

Bà Trang thẳng thắn chỉ ra: "Để đạt được tăng trưởng dài hạn bền vững, một khuôn khổ chính sách có tính dự đoán được, minh bạch và triển khai hiệu quả là yếu tố then chốt. Sự rõ ràng trong quy định pháp lý, bảo vệ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ và bí mật kinh doanh là điều kiện nền tảng để các doanh nghiệp định hướng đổi mới sáng tạo gắn bó lâu dài".

Bên cạnh hạ tầng cứng (logistics, năng lượng ổn định), đại diện Evonik nhấn mạnh Việt Nam cần khẩn trương nâng cấp "hệ sinh thái công nghiệp" thông qua giáo dục và phát triển nhân lực chất lượng cao. Cách tiếp cận này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt ra khỏi vai trò gia công, tiến tới các phân khúc giá trị gia tăng cao hơn.

Ngoài ra, để đạt được tốc độ tăng trưởng cao, một điều quan trọng khác theo chuyên gia là phải tạo dựng lại niềm tin thị trường, đặc biệt với khu vực kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Dưới góc nhìn chuyên gia, TS. Lê Xuân Nghĩa bổ sung điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở vốn hay công nghệ, mà còn ở thể chế và môi trường kinh doanh. Ông cho rằng nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vẫn e ngại mở rộng quy mô do áp lực thủ tục, thanh kiểm tra và chi phí tuân thủ.

Hiện cả nước có trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể nhưng nhiều hộ vẫn e ngại chuyển đổi thành doanh nghiệp do lo ngại thủ tục, thanh tra, hóa đơn điện tử và chi phí tuân thủ. “Phải làm sao để người dân thấy yên tâm đầu tư, mở rộng kinh doanh thay vì giữ tiền tiết kiệm, mua vàng hay ngoại tệ”, ông nói.

Trên vai trò là doanh nghiệp đa ngành lớn của nền kinh tế, tại kỳ họp cổ đông của Vingroup mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiến kế để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra, ông cho rằng cần cả hệ thống cùng chung tay thực hiện từ Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

“Muốn có kỳ tích của một quốc gia thì cả đất nước phải chung tay vào, đồng lòng thì chắc chắn sẽ làm được", ông Phạm Nhật Vượng nói và cho rằng xuất phát điểm của nền kinh tế Việt Nam chưa cao nên tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng cao là rất lớn.

Nếu người dân mà cứ thích mua vàng rồi cất gầm giường thì xã hội sẽ không có vốn. Do đó, nếu tất cả thành phần xã hội cùng chung tay thì Việt Nam có thể làm được, bởi “không có điều phi thường nếu làm theo cách bình thường”.

Nội dung: Tri Túc, Cẩm Hà, Văn Hưng, Khổng Chiêm

Thiết kế: Thủy Tiên

21/05/2026 - 09:42