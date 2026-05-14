Vì sao báo Dân trí tổ chức hội thảo về tăng trưởng kinh tế 2 con số?

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP trên 10% trong nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV hồi tháng 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải tìm ra phương cách, mô hình phát triển phù hợp để tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững trong bối cảnh mới.

Đây cũng là thời điểm nền kinh tế đứng trước nhiều cơ hội từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, song đồng thời đối mặt với những thách thức từ biến động địa chính trị, tiêu chuẩn xanh và áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng.

Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu tăng trưởng cao

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, mô hình tăng trưởng được định hướng chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo thay cho tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và khai thác tài nguyên như trước đây.

Theo định hướng phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Đồng thời, năng suất lao động xã hội dự kiến tăng trên 8,5%/năm, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%, cho thấy yêu cầu chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.

Cùng với việc đổi mới mô hình tăng trưởng, không gian phát triển kinh tế - xã hội cũng đang được tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, thống nhất và bền vững hơn. Các vùng động lực, cực tăng trưởng và hành lang kinh tế được xác định là đầu tàu dẫn dắt phát triển, tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế.

Quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh theo hướng mở rộng các vùng động lực, bổ sung thêm dư địa phát triển mới, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương.

Trong chiến lược phát triển mới, hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia tiếp tục được ưu tiên đầu tư đồng bộ, từ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng năng lượng đến hạ tầng số. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng kết nối và gia tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Song song với đó, Việt Nam định hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp chiến lược và công nghệ cao như điện tử, công nghệ số, công nghiệp chế biến chế tạo, ô tô, đường sắt và năng lượng mới.

Các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, robot, tự động hóa hay kinh tế xanh cũng được xem là động lực tăng trưởng mới nhằm nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Những cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

Bối cảnh hiện nay cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam. Việc hoàn thiện thể chế, triển khai các nghị quyết và chính sách mới theo hướng khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đang tạo thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, tư duy điều hành theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, coi doanh nghiệp là chủ thể của tăng trưởng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khu vực sản xuất, kinh doanh phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển của kinh tế số, kinh tế xanh cùng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất quốc tế. Đây được xem là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng cao cũng đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới biến động nhanh chóng. Căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu và thu hút đầu tư của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn mới liên quan đến phát triển xanh, giảm phát thải, ESG, Net Zero hay cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi mô hình sản xuất, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn quốc tế nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững. Việc xác định đúng mô hình phát triển, tận dụng hiệu quả các động lực mới và phát huy vai trò trung tâm của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” do báo Dân trí tổ chức vào ngày 27/5 tại Hà Nội sẽ tập trung phân tích cơ hội, thách thức và xác định các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, dẫn dắt tăng trưởng” , hội thảo nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số không thể tách rời phát triển bền vững, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của quá trình kiến tạo và dẫn dắt tăng trưởng.

Thông qua các phiên thảo luận với sự tham gia của chuyên gia kinh tế, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, hội thảo sẽ tập trung làm rõ những ngành, lĩnh vực có thể trở thành động lực tăng trưởng chủ lực trong giai đoạn tới; vai trò của ESG trong nâng cao năng lực cạnh tranh; cũng như các hành động, kiến nghị chính sách cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững cho Việt Nam.