Nơi đầu tiên ở TPHCM có giá căn hộ 200 triệu đồng/m2 giờ ra sao?

Từ năm 2018, TPHCM bắt đầu rộ lên những căn hộ được xếp hạng sang, giá rao bán dao động 7.000-10.000 USD/m2 (khoảng 160-200 triệu đồng). Mức này thiết lập kỷ lục về giá bán căn hộ tại thành phố hoa lệ thời điểm đó, khiến dư luận xôn xao.

Một vài dự án có mức giá kỷ lục đó đã được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - bên bờ Đông sông Sài Gòn - nơi kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính mới của TPHCM.

Dự án đầu tiên phải kể đến là Empire City với tổng diện tích hơn 14ha , nằm dọc theo trục đường Mai Chí Thọ, kề bên hầm Thủ Thiêm và ven sông Sài Gòn. Công trình do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Liên danh chủ đầu tư Keppel Land - Trần Thái - Tiến Phước - quỹ Gaw Capital Partners) thực hiện.

Vốn đầu tư dự án trên 1,2 tỷ USD, được quy hoạch gồm 3.000 căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn 5 sao, khu bán lẻ. Hiện tại, dự án đã hình thành 4 tòa tháp căn hộ.

Dự án có tòa tháp phức hợp 88 tầng cao 333m (vẫn thấp hơn Landmark 81 tầng cao 461m) nhưng đến nay chưa được xây dựng vì chưa hoàn thiện các vấn đề pháp lý.

Một dự án hạng sang khác cũng nổi đình đám là The Metropole Thủ Thiêm (tên thương mại của dự án Khu phức hợp Sóng Việt) do Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư, hợp tác cùng đơn vị phát triển Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land).

Dự án này có diện tích gần 8ha, gồm 4 giai đoạn phát triển với tên gọi lần lượt là The Galleria Residence, The Crest Residence, The Opera Residence, The Amaris Residence.

Một dự án khác ở chân cầu Thủ Thiêm là The River Thủ Thiêm do Công ty cổ phần City Garden thuộc Refico Group làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 1,6ha, gồm 3 tháp (2 tháp 18 tầng và 1 tháp 12 tầng) với tổng cộng 501 căn hộ.

Kế bên The River Thủ Thiêm là dự án Thủ Thiêm Zeit River đang được xây dựng. Dự án này có diện tích 3,33ha, gồm 3 phân khu căn hộ cao cấp, nối đường Nguyễn Cơ Thạch và cầu Thủ Thiêm.

Công ty Vietnam GS Enterprise - công ty thành viên thuộc tập đoàn GS E&C Hàn Quốc - là đơn vị phát triển dự án Thủ Thiêm Zeit River. Công trình do 100% vốn nước ngoài thực hiện sẽ có tổng số 799 căn hộ.

Cùng với các dự án căn hộ hạng sang vài chục tỷ đồng/căn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn có khu biệt thự biệt lập giá hàng trăm tỷ đồng/căn trong Khu đô thị Sala.

Thông tin trên các trang môi giới bất động sản cho thấy giá bán mỗi căn biệt thự này khoảng 200-400 tỷ đồng, tùy diện tích và vị trí.

Tuy nhiên theo khảo sát, ngoài các căn biệt thự đã được hoàn thiện, nhiều căn vẫn chưa xây dựng xong, bị bỏ trống.

Ngoài các dự án đã thành hình, khu đô thị Thủ Thiêm còn một số công trình chưa đi vào xây dựng nhưng được kỳ vọng có thể thay đổi bộ mặt khu vực.

Năm 2022, Khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm đã được động thổ với tổng vốn đầu tư 20.100 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 74.500m2. Dự án có công năng là trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng.

Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) liên doanh với 3 đối tác đến từ Nhật Bản (Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Estate và Toshiba Corporation) để thực hiện dự án này.

Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án này sẽ là một trong những biểu tượng mới tại Phân khu chức năng 2a và Khu đô thị Thủ Thiêm.