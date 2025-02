"Giang hồ mạng" Phú Lê kiếm tiền ra sao?

Chiều 21/2, ông Lê Văn Phú, tức Phú Lê, bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) xử phạt sau khi có hành vi dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng lên mạng xã hội để câu like, câu view.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh Phú Lê cùng nhóm người đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá". Trên "sới" khi đó có nhiều vật dụng để chơi và một số vật giống tiền, gây dư luận xã hội tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Phú Lê (sinh năm 1980), được biết đến là "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Phúc XO, Huấn "Hoa Hồng", Phú Lê thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ gây ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trang Facebook của Phú Lê hiện có hơn 1,2 triệu người theo dõi, ngoài ra, "giang hồ mạng" này cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok hàng triệu lượt theo dõi.

Trên các trang mạng xã hội, Phú Lê thường xuyên quảng cáo bán thực phẩm chức năng (Ảnh: Chụp màn hình)

Hiện tại, vợ chồng Phú Lê chủ yếu bán hàng online trên mạng xã hội nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... với mức giá dao động 100.000-700.000 đồng.

Đáng chú ý, vợ Phú Lê - bà Lã Thúy Kiều (SN 1985) - từng sáng lập và giữ vai trò giám đốc của nhiều công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú do bà Kiều thành lập vào tháng 11/2017.

Trụ sở chính công ty này tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình. Vốn điều lệ doanh nghiệp ban đầu là 1,8 tỷ đồng. Sau hơn 4 lần thay đổi, từ tháng 6/2023 đến nay, ông Trần Văn Tư (SN 1988) đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đồng thời là chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên website của doanh nghiệp, trong một sự kiện hồi tháng 8/2023, bà Kiều vẫn được giới thiệu với vai trò là Giám đốc kiêm người sáng lập và Phú Lê được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT công ty này.

Trước đó, hồi năm 2013, bà cũng là người thành lập Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát. Công ty có vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng, trong đó, Phú Lê góp 10%, tương đương 180 triệu đồng; bà Kiều góp 1,08 tỷ đồng, tương đương 60% và ông Lã Trung Kiên góp 30% vốn. Sau nhiều lần thay đổi, hiện doanh nghiệp do ông Hoàng Văn Hạnh làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Hồi tháng 7/2015, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã phát hiện Công ty THNN thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát có nhiều nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White, Laurel cùng hàng nghìn vỏ chai, thùng carton và nguyên liệu chế biến. Với toàn bộ các mặt hàng này, công ty đều không công bố chất lượng, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm. Công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sữa tắm rồi tung ra thị trường.

Sữa tắm sản xuất bằng công nghệ "xô chậu" của công ty vợ chồng Phú Lê bị thu giữ hồi năm 2015 (Ảnh: DMS).

Được biết, tháng 1/2015, công ty này đã bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường.