Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ

Theo Daily Mail, Kim Kardashian hiện được xem là nhân vật giàu nhất trong gia đình cô với khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD.

Phần lớn tài sản của cô đến từ việc kinh doanh thương hiệu thời trang Skims. Thương hiệu này ra mắt từ năm 2019 và nhanh chóng phát triển, mở rộng trở thành một trong các công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu.

Kim Kardashian hiện rất thành công trong sự nghiệp kinh doanh, sở hữu khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD (Ảnh: Instagram).

Năm 2023, Skims chạm mốc giá trị 4 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2022, thương hiệu này đạt mức 3,2 tỷ USD. Thành tích kinh doanh ấn tượng giúp Kim "siêu vòng ba" củng cố vị thế tỷ phú USD.

Thương hiệu của Kim ban đầu bán các sản phẩm nội y định hình nhưng sau đó mở rộng sang đồ bơi. Cô còn chủ động làm mẫu cho dòng thời trang của chính mình. Bà mẹ 4 con luôn tự tin khoe dáng vóc cân đối và săn chắc.

Kim Kardashian trở nên nổi tiếng khi cùng các thành viên trong gia đình thực hiện chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Kể từ đó đến nay, danh tiếng và thành công mà Kim Kardashian có được vẫn là đề tài gây tranh cãi.

Nhiều người cho rằng Kim là một nhân vật danh tiếng nhưng không hề có thực tài. Sự nổi tiếng của cô bắt nguồn từ sự tai tiếng. Không chấp nhận bị xem là "một bình hoa được biết tới nhờ chiêu trò", Kim luôn tìm kiếm cơ hội giúp bản thân gia tăng tầm ảnh hưởng, lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Kim Kardashian vừa là bà chủ, vừa làm người mẫu cho những bộ sưu tập nội y, đồ bơi của thương hiệu Skims (Ảnh: Instagram).

Dù sở hữu khối tài sản không nhỏ, Kim Kardashian thừa nhận, cô phải nỗ lực không ngừng để vượt qua những định kiến của xã hội dành cho mình. Mỹ nhân 44 tuổi từng công khai chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, cô biết rất rõ bản thân chỉ bắt đầu được biết tới từ sau sự cố lộ clip "nóng".

Chính vì tai tiếng, Kim Kardashian phải nỗ lực gấp 10 lần người khác. Hiện, bên cạnh công việc kinh doanh, cô không ngừng thực hiện các chương trình truyền hình thực tế, mở thêm công ty đầu tư mạo hiểm.

Người đẹp còn theo học ngành luật với hy vọng sau khi dừng làm việc trong làng giải trí, cô có thể trở thành một nữ luật sư.

Lý do Kim Kardashian chia tay với Kanye West

Bên cạnh sự nghiệp rầm rộ và khối tài sản đáng ngưỡng mộ, Kim Kardashian còn được truyền thông quan tâm đặc biệt bởi cuộc hôn nhân ồn ào với rapper Kanye West. Kết quả của cuộc hôn nhân này là 4 đứa con.

Ngôi sao 44 tuổi vẫn sở hữu thân hình đẹp như mơ (Ảnh: DM).

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn vào năm 2014, có 4 con chung trước khi chia tay vào năm 2021 với lý do có "những khác biệt không thể hòa giải". Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt "ồn ào" của nam rapper và thú nhận chiến đấu với chứng rối loạn lưỡng cực.

Trong cuộc trò chuyện cùng người thân gần đây, Kim Kardashian thừa nhận, cô đã rất khó khăn khi đi đến quyết định ly hôn. Đó không phải kết quả cô mong muốn nhưng bản thân không còn lựa chọn nào khác.

"Thật khó khăn hơn khi bạn không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc nhưng hoàn cảnh buộc cuộc hôn nhân của bạn phải kết thúc. Khi bạn không lên kế hoạch cho điều đó và đó không thực sự là kết quả bạn muốn nhưng không có lựa chọn nào khác, tôi nghĩ điều đó khiến việc vượt qua biến cố trở nên khó khăn hơn", cô thổ lộ.

Kim Kardashian từng có cuộc hôn nhân sóng gió với rapper Kanye West (Ảnh: Getty Images).

Khi được hỏi về quyết tâm ly hôn, Kim nói: "Khi bạn không thấy được điều gì có thể thay đổi tính cách của một người và rồi họ không còn là người mà bạn biết nữa. Bạn không thể gặp lại con người đó lúc xưa và cũng không thể sống với con người mới của họ".

Ngôi sao truyền hình Mỹ kể lại: "Tôi đã yêu cầu Kanye giữ kín chuyện này nhưng anh ấy không làm vậy. Kanye đã đưa rất nhiều thông tin sai lệch về các vấn đề riêng tư trong gia đình chúng tôi và việc cùng nuôi dạy con cái lên mạng xã hội. Điều này gây ra sự đau khổ về mặt cảm xúc với gia đình chúng tôi".

Cô cũng bày tỏ mong muốn, dù không còn chung sống, cô và Kanye vẫn luôn hợp tác để nuôi dạy, chăm sóc 4 đứa con.

"Tôi nhận ra rằng, không có cách nào để hàn gắn cuộc hôn nhân cũ. Kanye không đồng ý nhưng ít nhất có vẻ như anh ấy đã nhận ra rằng tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, ngay cả khi anh ấy không muốn", Kim giải thích thêm.

Cuộc sống tình cảm hậu ly hôn Kanye West

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Kanye, Kim Kardashian tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc các con. Cô cũng mở lòng với những mối quan hệ mới.

Người đẹp từng có 9 tháng hẹn hò nghệ sĩ hài Pete Davidson. Năm 2023, nữ doanh nhân này có mối quan hệ với Odell Beckham Jr nhưng họ không xác nhận. Nguồn tin của People tiết lộ, cặp đôi đã đổ vỡ vào tháng 4/2024.

Kim Kardashian hạnh phúc bên 4 đứa con và gặt hái thành công trong sự nghiệp (Ảnh: Instagram).

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế vừa ra mắt, Kim thú nhận cô đang gặp gỡ người mới và tính đến cuộc sống tương lai của hai người. Cô nói: "Tôi từng có ý định sống độc thân. Sau đó, tôi đã nói dối các bạn chuyện không muốn hẹn hò, không muốn mở cửa trái tim".

Theo nguồn tin của Us Weekly, Kim đang tìm hiểu một người mới, không phải là một người nổi tiếng. Tờ Page Six tiết lộ, Kim đang hẹn hò một doanh nhân bất động sản và họ quen nhau thông qua những người bạn chung.

Trái với cuộc sống bình yên của vợ cũ, Kanye West gặp khá nhiều vấn đề khi kết thúc hôn nhân với Kim. Anh từng có khoảng thời gian ở bên Julia Fox trước khi kết hôn với nữ kiến trúc sư Bianca Censori vào năm 2022.

Kanye và Bianca liên tục vướng chỉ trích về phong cách thời trang gần đây nhất là màn xuất hiện gây sốc tại thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2025. Hiện, Kanye và vợ mới đang đối diện tin đồn ly hôn.