Tiến Linh giúp Bình Dương thắng SL Nghệ An, CLB Hà Tĩnh đứt mạch bất bại

Lợi thế sân nhà giúp Bình Dương là đội chơi tốt hơn trong trận đấu diễn ra tối nay (22/2). Phút 17, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa tung cú vô lê đẹp mắt, thủ môn Văn Việt của SL Nghệ An bó tay, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 25, Nguyễn Tiến Linh nhận bóng trong khu vực cấm địa của đội khách, Tiến Linh sút bóng qua tay thủ môn Nguyễn Văn Việt. May cho SL Nghệ An là một hậu vệ đội bóng này kịp phá bóng ngay trước vạch khung thành.

Bình Dương leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận bất bại (Ảnh: Bình Dương FC).

Không ghi được bàn thắng trong hiệp một, nhưng Bình Dương làm được điều này trong hiệp hai. Phút 52, nhận đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Nguyễn Tiến Linh chạy cắt mặt hàng thủ SL Nghệ An, anh đệm bóng vào lưới, ghi bàn giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, Bình Dương vẫn là đội chơi tốt hơn. Phút 72, Bình Dương có pha phản công rất nhanh, bóng được chuyền cho cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (trước đây mang tên Kizito) thoát xuống bên cánh phải. Trung Hiếu chuyền vào giữa để Minh Khoa sút bóng ghi bàn.

Ban đầu, trọng tài Trần Đình Thịnh không công nhận bàn thắng, vì cho rằng trước khi nhận bóng, Trần Trung Hiếu đã việt vị. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự tư vấn của tổ trọng tài VAR, ông Trần Đình Thịnh thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương.

Đến phút 89, Hồ Khắc Ngọc sút bồi, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho SL Nghệ An. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để đội bóng xứ Nghệ tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Thất bại trước Bình Dương khiến SL Nghệ An rơi xuống vị trí thứ 13, vị trí áp chót bảng xếp hạng. SL Nghệ An có 12 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 4 điểm, nhưng SL Nghệ An đang thi đấu nhiều hơn SHB Đà Nẵng một trận.

Còn với Bình Dương, chuỗi trận bất bại liên tiếp nhiều vòng đấu qua giúp họ leo lên vị trí thứ 5 bảng xếp hạng LPBank V-League 2024-25 với 21 điểm. Bình Dương chỉ còn cách đội đầu bảng Thể Công Viettel 4 điểm.

Ở trận đấu muộn diễn ra vào tối 22/12 trên sân Lạch Tray, đội chủ nhà Hải Phòng thắng CLB Hà Tĩnh 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Hữu Sơn. Sau 13 trận bất bại ở lượt đi, CLB Hà Tĩnh đã nhận trận thua đầu tiên ở V-League năm nay.