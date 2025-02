Trào lưu pickleball lên ngôi, ông lớn dệt may cho thuê đất làm sân tập

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần VinaPrint để hợp tác kinh doanh.

Garmex Sài Gòn sẽ đưa một phần đất do công ty quản lý với diện tích khoảng 1.000-3.000m2 (tùy theo nhu cầu thực tế) để hợp tác cùng VinaPrint trong lĩnh vực giáo dục thể thao, sân bóng pickleball và các bộ môn thể thao khác mà pháp luật không cấm.

Giới trẻ gần đây rộ trào lưu chơi pickleball (Ảnh: Thành Đông).

VinaPrint tự quản lý và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật. Thời gian hợp tác 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và có thể xem xét gia hạn theo điều kiện thực tế.

VinaPrint sẽ thanh toán cho Garmex Sài Gòn hàng tháng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh theo tiến độ hợp đồng. Thời hạn thanh toán từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng.

Garmex Sài Gòn cho biết giá trị hợp đồng ước tính chiếm 0,44% tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/6/2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. Theo đó, tổng tài sản tại thời điểm này hơn 406,5 tỷ đồng, như vậy giá trị hợp đồng gần 1,8 tỷ đồng.

VinaPrint là doanh nghiệp có liên quan đến người nội bộ của Garmex Sài Gòn. Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Garmex Sài Gòn là Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VinaPrint.

Garmex Sài Gòn là doanh nghiệp có truyền thống lâu đời tại TPHCM. Công ty sản xuất các loại hàng may mặc công nghiệp với sản phẩm chính là quần áo may sẵn; sản xuất giường, tủ bằng vật liệu vải. Tuy nhiên, do khó khăn về đơn hàng, hoạt động của công ty đã bị đình trệ trong nhiều tháng gần đây.

Trong một báo cáo khác gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) hồi đầu tháng 12/2024, Garmex Sài Gòn xác nhận đã tạm ngừng sản xuất, không phát sinh doanh thu do thiếu đơn hàng để hoạt động từ tháng 5/2023.

Cổ phiếu GMC cũng vừa bị hủy niêm yết bắt buộc do công ty này đã ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong từ một năm trở lên, theo quy định về trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Năm 2024, doanh thu của Garmex Sài Gòn chủ yếu đến từ dịch vụ, kinh doanh nhà thuốc và bán máy thanh lý, trong khi doanh thu từ ngành hàng chính may mặc không đáng kể. Công ty lỗ hơn 18 tỷ đồng, là năm thứ 3 liên tiếp thua lỗ. Đến cuối năm 2024, công ty đã lỗ lũy kế hơn 92 tỷ đồng.