Cổ phiếu Vietjet có diễn biến lạ, Vinpearl đón tin vui

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/11, cổ phiếu Vietjet tiếp tục giảm 2,79% so với hôm qua, còn 202.000 đồng/đơn vị.

Gần đây, mã này có diễn biến tích cực khi nhiều phiên liên tiếp tăng tốt, một số ngày tăng hết biên độ. Tuy nhiên trong 2 phiên gần đây, mã này lại điều chỉnh mạnh.

Hôm qua, thị giá cổ phiếu này giảm 5,1% và giảm tiếp vào hôm nay. Khối lượng giao dịch khớp lệnh qua sàn cũng tăng mạnh lên gần 4,9 triệu đơn vị, cao hơn gần gấp đôi so với hôm qua và cao nhất nhiều tháng trở lại đây.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Ngược lại, cổ phiếu VIC (Vingroup) vẫn giữ được đà tăng và ảnh hưởng mạnh tới chỉ số. Mã này tăng 1,22% lên 248.000 đồng/đơn vị. Các mã khác như VPL, VHM trong nhóm Vingroup cũng góp phần đưa VN-Index tăng gần 4 điểm, vượt 1.684 điểm.

Liên quan đến VPL (Vinpearl), mã này vừa được HoSE đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Thời gian cổ phiếu này niêm yết đã hơn 6 tháng, không nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gần như tìm đến điểm cân bằng giữa chiều mua và bán. Các mã bị bán ròng mạnh như VJC, VCB, ACB, VIC, VCI... Ngược lại, POW, TCX, MBB, FPT được ưa chuộng mua vào.