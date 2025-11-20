Thị trường nghiêng về sắc đỏ, VN-Index vẫn tăng gần 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 20/11 khép lại trong sắc xanh. VN-Index tăng gần 7 điểm và tiếp tục hướng đến mốc 1.656 điểm. Tuy vậy, bức tranh toàn thị trường lại nghiêng về sắc đỏ khi sàn HoSE có tới 179 mã giảm giá, chỉ 120 mã tăng. Thanh khoản suy yếu đáng kể, giá trị giao dịch trên HoSE rơi xuống dưới 20.000 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Rổ này đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index, với 12 mã tăng giá. Đáng chú ý, VJC (Vietjet) tăng trần và trắng bên bán vào cuối phiên, dư mua giá trần tới hơn 279.000 đơn vị.

Theo sau là VIC (Vingroup) tăng 3,4% lên 228.000 đồng mỗi cổ phiếu. HDB (HDBank) - doanh nghiệp gắn với nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - cũng thuộc nhóm tăng mạnh nhất VN30, cùng VJC và VIC trở thành ba mã tác động tích cực nhất lên chỉ số.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài bán ròng 292 tỷ đồng trong phiên, các mã bị bán ròng mạnh như VCI, MWG, MBB, PNJ. Ngược lại, nhiều cổ phiếu được mua mạnh như VPB, SSI, VIC, VIX, FPT và MSN.