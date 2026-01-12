Chủ tịch Fed bất ngờ bị điều tra hình sự

Các công tố viên Liên bang Mỹ vừa mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell về dự án tân trang trụ sở ngân hàng Trung ương tại Washington và nghi vấn ông Powell nói dối quốc hội về quy mô dự án, theo The New York Times.

Ông Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông.

"Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed", ông Powell cho biết trong một video đăng trên tài khoản X của Fed.

Theo ông Powell, hành động của chính quyền thực chất là một phần của nỗ lực gây sức ép và đe dọa đối với ông, do Fed đưa ra điều chỉnh lãi suất không vừa ý Tổng thống Donald Trump.

Ông cho rằng cuộc điều tra của các công tố viên xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất "dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump".

"Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên các điều kiện kinh tế, hay chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực hoặc sự đe dọa mang tính chính trị", ông Powell nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Chad Gilmartin từ chối bình luận về cuộc điều tra, nhưng cho biết Bộ trưởng Tư pháp "ưu tiên điều tra bất kỳ sự lạm dụng nào với tiền thuế của người dân".

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Getty).

Năm ngoái, Tổng thống Trump nhiều lần công kích Fed và Powell vì không giảm lãi suất nhanh và mạnh như ông yêu cầu. Ông còn từng dọa kiện và sa thải Chủ tịch Fed, thậm chí thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Tuy nhiên, quyết định này đã bị Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington chặn lại.

Tổng thống Mỹ cũng từng đến thăm dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington tháng 7/2025. Ông tranh cãi với Chủ tịch Powell ngay trước máy quay khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng của cơ quan này. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông chỉ trích Powell quản lý "quá tệ" khi chi "3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD".

Thượng nghị sĩ Thom Tillis - thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ - chỉ trích cuộc điều tra với ông Powell. Ông cho biết sẽ phản đối việc phê chuẩn người kế nhiệm Powell do ông Trump đề cử, cũng như phản đối bất kỳ ứng viên nào khác cho Hội đồng Thống đốc Fed "cho đến khi vấn đề pháp lý này được giải quyết hoàn toàn".

Tháng 5/2026, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông trong Hội đồng Thống đốc Fed sẽ kéo dài đến năm 2028.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Các cố vấn trong chính quyền Trump đang tích cực thúc đẩy chấm dứt sự độc lập của Fed. Giờ đây, sự độc lập và uy tín của Bộ Tư pháp cũng đang bị đặt dấu hỏi", ông Tillis kết luận.